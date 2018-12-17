Возможно, именно эта песня представит Эстонию на «Евровидении»

В популярном блоге Wiwibloggs, освещающем все новости, касающиеся «Евровидения», появился опрос: кто, по мнению читателей, должен победить в первом полуфинале передачи Eesti Laul 2019? На данный момент в опросе побеждает Сандра Нурмсалу с песней «Soovide puu» - за нее отдали свои голоса почти 500 человек, пишет Wiwibloggs.