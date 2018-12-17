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  • Возможно, именно эта песня представит Эстонию на «Евровидении»

Возможно, именно эта песня представит Эстонию на «Евровидении»

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Eesti Laul 2014 Sandra Nurmsalu esitamas laulu "Kui tuuled pöörduvad".

ФОТО: Dmitri Kotjuh / JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

В популярном блоге Wiwibloggs, освещающем все новости, касающиеся «Евровидения», появился опрос: кто, по мнению читателей, должен победить в первом полуфинале передачи Eesti Laul 2019? На данный момент в опросе побеждает Сандра Нурмсалу с песней «Soovide puu» - за нее отдали свои голоса почти 500 человек, пишет Wiwibloggs.

На втором месте находится Victor Crone с песней «Storm», а на третьем - Стефан с композицией «Without you».

Как знать, возможно, именно эта песня представит Эстонию на «Евровидении 2019».

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