Пн, 17.12.2018
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  • Парень в Москве взял на руки полицейского в форме и понес его: закончилось это не очень весело (ВИДЕО)

Парень в Москве взял на руки полицейского в форме и понес его: закончилось это не очень весело (ВИДЕО)

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Полиция России.

ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

Исляма Малекова, который поднял на руки сотрудника Росгвардии на станции "Сухаревская", оштрафовали. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти и назначили наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа (около 270 евро). 

— Признать Малекова виновным и назначить ему наказание в виде одного штрафа в 20 тысяч рублей (около 270 евро), — огласила решение судья.

Добавим, что гособвинитель требовал для Малекова наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как уже сообщал Life, в мае молодой человек тихо подобрался к стоящим спокойно полицейским, обхватил одного сзади, легко поднял и пронёс несколько шагов.

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