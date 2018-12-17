Парень в Москве взял на руки полицейского в форме и понес его: закончилось это не очень весело (ВИДЕО)
17 декабря 2018, 13:45
Исляма Малекова, который поднял на руки сотрудника Росгвардии на станции "Сухаревская", оштрафовали. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти и назначили наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа (около 270 евро).
— Признать Малекова виновным и назначить ему наказание в виде одного штрафа в 20 тысяч рублей (около 270 евро), — огласила решение судья.
Добавим, что гособвинитель требовал для Малекова наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком.
Как уже сообщал Life, в мае молодой человек тихо подобрался к стоящим спокойно полицейским, обхватил одного сзади, легко поднял и пронёс несколько шагов.