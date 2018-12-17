Пн, 17.12.2018
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Настя Каменских удивила всех кардинальной сменой имиджа

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская красотка Настя Каменских удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Популярная певица кардинально изменила цвет волос, пишет Хочу.

В этом году Настя Каменских решила впечатлить поклонников не только яркими клипами и презентацией сольного альбома, но и сменой имиджа. На днях звезда продемонстрировала новую прическу.

В Инстаграм Каменских показала свой образ для 16 эфира 9 сезона шоу "Х-фактор", членом жюри которого она является. Так, на снимке NK предстала блондинкой в обтягивающем платье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам судьи проекта Андрея Данилко, даже он не узнал коллегу в новом образе:

«Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю». 

Пользователи же с восторгом отреагировали на смену имиджа артистки и засыпали ее хвалебными комментариями: "Очень симпатичная", "Совершенно другая Настя, мне нравится". Однако нашлись и те, которым прическа Насти показалась "неестественной": "Брюнеткой было лучше".

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