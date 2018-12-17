Настя Каменских удивила всех кардинальной сменой имиджа

В этом году Настя Каменских решила впечатлить поклонников не только яркими клипами и презентацией сольного альбома, но и сменой имиджа. На днях звезда продемонстрировала новую прическу.

В Инстаграм Каменских показала свой образ для 16 эфира 9 сезона шоу "Х-фактор", членом жюри которого она является. Так, на снимке NK предстала блондинкой в обтягивающем платье.

По словам судьи проекта Андрея Данилко, даже он не узнал коллегу в новом образе:

«Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю».