Настя Каменских удивила всех кардинальной сменой имиджа

Украинская красотка Настя Каменских удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Популярная певица кардинально изменила цвет волос, пишет Хочу.
В этом году Настя Каменских решила впечатлить поклонников не только яркими клипами и презентацией сольного альбома, но и сменой имиджа. На днях звезда продемонстрировала новую прическу.
В Инстаграм Каменских показала свой образ для 16 эфира 9 сезона шоу "Х-фактор", членом жюри которого она является. Так, на снимке NK предстала блондинкой в обтягивающем платье.
По словам судьи проекта Андрея Данилко, даже он не узнал коллегу в новом образе:
«Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю».
Пользователи же с восторгом отреагировали на смену имиджа артистки и засыпали ее хвалебными комментариями: "Очень симпатичная", "Совершенно другая Настя, мне нравится". Однако нашлись и те, которым прическа Насти показалась "неестественной": "Брюнеткой было лучше".