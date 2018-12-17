«Шоколадная эротика»: супермодель Винни Харлоу максимально разделась перед камерой (ФОТО)

Один из самых необычных "ангелов" Victoria’s Secret - Винни Харлоу - приняла участие в откровенной фотосессии. Модель поделилась результатами на своей странице Instagram. Так, девушка на нескольких снимках - в купальнике "в горошек". Однако на последующих снимках Винни сняла и его, прикрыв изящное тело полотенцем.

Фото оценили уже более 300 тысяч человек. Стоит отметить, что Винни Харлоу, обладая прекрасной фигурой и необычной кожей, еще ни разу не участвовала в столь откровенных фотосессиях.

Напомним, Винни Харлоу - канадская модель. Она запомнилась многим тем, что смогла построить успешную карьеру модели несмотря на свое заболевание витилиго - нарушение пигментации кожи. Она принимала участие в 21 сезоне шоу "Топ-модель по-американски", а затем стала выходить на подиум в ежегодных шоу Victoria’s Secret. Более того, совсем недавно она была номинирована на участие в конкурсе "Модель года" премии Fashion Awards. Однако ее смогла обойти 17-летняя Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд. Именно ей Британский модный совет вручил самый главный приз премии Fashion Awards.