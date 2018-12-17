Гороскоп на 17 декабря! Узнайте, кому сегодня повезет

На утро этого дня не рекомендуется планировать ответственные дела и важные начинания. Лучше повременить с важными встречами и деловыми переговорами, если вы хотите получить от этих встреч или переговоров какие-то конкретные, заранее известные результаты. Не стоит утром совершать крупные покупки, уже к вечеру необходимость в них может отпасть. Вторая половина этого дня окажется хорошим периодом для выражения своих эмоций и чувств, пишет Дворец.
Это будет неплохим периодом для общения с любимым человеком наедине. На вечер можно также запланировать небольшие поездки и посещение массовых мероприятий – концертов, спортивных состязаний, выступлений известных людей.
Овен
Утро не обещает значительных событий. Наиболее гармоничным и удачным временем оно станет для Овнов, рожденных в середине апреля. После полудня рекомендуется подготовиться к тщательному исполнению обязанностей. Проверьте, в порядке ли инструменты и разнообразные принадлежности, которые вы используете в работе (неважно, будет ли это сложный механизм, или ручка и бумага). Это подходящее время для сбора статистических данных, подготовки отчетов, рапортов о проделанной работе, для сведения разрозненных данных в единую систему, а также для переговоров с подчиненными и начальством.
Телец
Первая половина дня не подходит для напряженной работы. Вы вполне можете ограничиться привычными домашними делами. Если вы рождены в середине мая, то можете принять решение относительно семьи или быта, но предпринимать активных действий в этом направлении не рекомендуется. После полудня вы наконец получите возможность аккуратно, внимательно и тщательно спланировать свое время, не упуская из вида ни обязанности, ни разумные удовольствия. В течение всего дня вы так или иначе будете озабочены судьбой своих детей, либо плодов своего практического творчества.
Близнецы
Взаимодействие с близким окружением в первой половине дня будет очень привлекательным и миролюбивым, но не принесет сколько-нибудь заметных новых плодов. Короткие перемещения, разговоры, обычные покупки в это время пойдут по уже намеченной колее, не претерпев существенных изменений. Но уже около полудня вы почувствуете, что окружающие, особенно домашние, хотят видеть в вас больше ответственности, серьезности, аккуратности. Пойдите им навстречу. Продумайте практический план действий, взвесьте все плюсы и минусы обстановки, не боясь предстоящих (вполне решаемых) проблем.
Рак
Утром занимайтесь в свое удовольствие личными делами и бытовыми проблемами. В эти часы на вас никто не сможет оказать прямого давления, вы будете предоставлены сами себе. Во второй половине дня обстановка изменится. Вплоть до позднего вечера, это прекрасное время для деловых людей, которые открыты для корректного обсуждения проблем с партнерами, но одновременно готовы к напряженной работе, разъездам, не боятся пожертвовать собственным временем для разрешения мелких и нудных, но необходимых вопросов. Спланируйте свой день, чтобы он не закончился обострением заболевания или спадом энергии.
Лев
Утром вы останетесь хозяином положения. Но это не значит, что вы сможете прямо и жестко диктовать свою волю окружающим. Скорее всего, у вас даже не появится подобного желания. Займитесь собственными повседневными делами. Если вы рождены в середине августа, то утро - подходящее время для того, чтобы оценить текущее состояние своего здоровья. Несколько расслабленное настроение днем сменится более деловитым. Позаботьтесь о заработке, о поддержании необходимого прожиточного минимума. Подумайте о том, как упорядочить, сохранить и обезопасить свои доходы в ходе азартной, рискованной игры.
Дева
Утром не стоит вплотную заниматься точными расчетами, а также напряженным физическим трудом. Прогоните от себя неприятные мысли (любым способом, который вам подскажет внутреннее чутье, воображение или окружающая обстановка). К полудню вы наберете форму и будете способны к четким действиям. Обострится ваше внимание к практическим мелочам. Одновременно возрастет и ваша врожденная критичность. Направьте ее в дело, которое любите, или спланируйте в деталях благородную помощь важному для вас человеку: подготовьте ему (ей) подарок, или окажите услугу, проявив творческий подход.
Весы
Вас ожидает не самый романтический день. Утро даст вам шанс расслабиться, но не надейтесь, что так будет продолжаться до вечера. Уже днем вы почувствуете, что в общении с окружающими не обойтись без дополнительной и сознательной собранности, деловитости, а также критичности, смелости, жесткости. Если в ваши планы входят какие-либо операции с недвижимостью, звезды рекомендуют вам заняться ими. Вплоть до ночи у вас сохранится блестящая возможность тщательно оценить обстановку, продумать оформление соответствующих документов, либо юридическую, правовую сторону жилищного вопроса в целом.
Скорпион
Утром не спешите специально подгонять и дисциплинировать себя. Займитесь доработкой вопросов, заинтересовавших вас накануне. Вышестоящие лица либо вообще не вспомнят о вас, либо их указания не будет смысла принимать всерьез. Однако этого нельзя сказать об остальной части суток. Во второй половине дня вам неизбежно придется настроиться на выполнение серьезной задачи, решение животрепещущего вопроса, связанного с вашим будущим, с доходами или бизнесом. Возможно, перед вами встанет необходимость приобрести нужные материалы, инструменты для труда, или упорядочить деловые связи.
Стрелец
Позвольте себе хоть немного развлечься или расслабиться утром. К полудню у вас уже не останется времени на нехитрые радости жизни. Вас властно позовет долг - в виде пунктов плана, которые следует немедленно привести в исполнение, либо в лице строгого начальства, которое не преминет спросить с вас за самодеятельность, загрузить мелкими обязательствами, потребовать отчета. Разумный и хладнокровный (иначе говоря - профессиональный) подход к делам поможет вам справиться с задачей без лишних усилий, и при этом с выгодой для себя. А вот излишнее творчество, обостренное самолюбие могут навредить.
Козерог
Утро станет для вас коротким периодом безвременья. Используйте его, чтобы отвлечься, или доделайте дела, не требующие высокой ответственности. Начиная с полудня и вплоть до позднего вечера, многие ваши природные качества будут востребованы, задействованы. Актуальными станут такие сферы, как зарубежное деловое партнерство, выступления перед широкой аудиторией по специальным вопросам, консультативная, образовательная, правовая, издательская, просветительская деятельность. Вы не уроните свой авторитет профессионала. Но сразу распределяйте силы правильно, чтобы избежать перенапряжения.
Водолей
Надежды и иллюзии относительно общения с публикой (или партнерами) будут согревать вас все утро. Однако уже к полудню туман рассеется. Если вы забыли или не успели дать понять другому человеку, что любите его, мечтаете о нем, то придется отложить это на некоторое время. На первый план выйдут работа, планирование, холодный голый расчет, диктуемые необходимостью и суровой правдой жизни. Общение с людьми станет более четким, предметным, деловитым. В аргументах будут преобладать факты, цифры и правила. Подготовьтесь к преодолению критического препятствия, мешающего вам продвигаться к цели.
Рыбы
Весь этот день для вас останется актуальной тема услуг или долга. Взаимодействие с окружающими, особенно с консультантами, клиентами, с официальными и постоянными партнерами, будет напряженным. Без тщательного и своевременного соблюдения всех необходимых норм, инструкций и правил вы можете стать жертвой обстоятельств, чужих инициатив и распоряжений. Логичность и четкость мышления, профессионализм, а также определенная доля великодушия станут вашим якорем в наиболее спорных вопросах. Опираясь на твердые знания основ своего дела, вы можете проявить разумное новаторство, творчество.