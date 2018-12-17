Гороскоп на 17 декабря! Узнайте, кому сегодня повезет

Дева

Утром не стоит вплотную заниматься точными расчетами, а также напряженным физическим трудом. Прогоните от себя неприятные мысли (любым способом, который вам подскажет внутреннее чутье, воображение или окружающая обстановка). К полудню вы наберете форму и будете способны к четким действиям. Обострится ваше внимание к практическим мелочам. Одновременно возрастет и ваша врожденная критичность. Направьте ее в дело, которое любите, или спланируйте в деталях благородную помощь важному для вас человеку: подготовьте ему (ей) подарок, или окажите услугу, проявив творческий подход.

Весы

Вас ожидает не самый романтический день. Утро даст вам шанс расслабиться, но не надейтесь, что так будет продолжаться до вечера. Уже днем вы почувствуете, что в общении с окружающими не обойтись без дополнительной и сознательной собранности, деловитости, а также критичности, смелости, жесткости. Если в ваши планы входят какие-либо операции с недвижимостью, звезды рекомендуют вам заняться ими. Вплоть до ночи у вас сохранится блестящая возможность тщательно оценить обстановку, продумать оформление соответствующих документов, либо юридическую, правовую сторону жилищного вопроса в целом.

Скорпион

Утром не спешите специально подгонять и дисциплинировать себя. Займитесь доработкой вопросов, заинтересовавших вас накануне. Вышестоящие лица либо вообще не вспомнят о вас, либо их указания не будет смысла принимать всерьез. Однако этого нельзя сказать об остальной части суток. Во второй половине дня вам неизбежно придется настроиться на выполнение серьезной задачи, решение животрепещущего вопроса, связанного с вашим будущим, с доходами или бизнесом. Возможно, перед вами встанет необходимость приобрести нужные материалы, инструменты для труда, или упорядочить деловые связи.

Стрелец

Позвольте себе хоть немного развлечься или расслабиться утром. К полудню у вас уже не останется времени на нехитрые радости жизни. Вас властно позовет долг - в виде пунктов плана, которые следует немедленно привести в исполнение, либо в лице строгого начальства, которое не преминет спросить с вас за самодеятельность, загрузить мелкими обязательствами, потребовать отчета. Разумный и хладнокровный (иначе говоря - профессиональный) подход к делам поможет вам справиться с задачей без лишних усилий, и при этом с выгодой для себя. А вот излишнее творчество, обостренное самолюбие могут навредить.

Козерог

Утро станет для вас коротким периодом безвременья. Используйте его, чтобы отвлечься, или доделайте дела, не требующие высокой ответственности. Начиная с полудня и вплоть до позднего вечера, многие ваши природные качества будут востребованы, задействованы. Актуальными станут такие сферы, как зарубежное деловое партнерство, выступления перед широкой аудиторией по специальным вопросам, консультативная, образовательная, правовая, издательская, просветительская деятельность. Вы не уроните свой авторитет профессионала. Но сразу распределяйте силы правильно, чтобы избежать перенапряжения.

Водолей

Надежды и иллюзии относительно общения с публикой (или партнерами) будут согревать вас все утро. Однако уже к полудню туман рассеется. Если вы забыли или не успели дать понять другому человеку, что любите его, мечтаете о нем, то придется отложить это на некоторое время. На первый план выйдут работа, планирование, холодный голый расчет, диктуемые необходимостью и суровой правдой жизни. Общение с людьми станет более четким, предметным, деловитым. В аргументах будут преобладать факты, цифры и правила. Подготовьтесь к преодолению критического препятствия, мешающего вам продвигаться к цели.

Рыбы