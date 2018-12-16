«С ума сошла»: Волочкова без белья вышла на улицу чтобы искупаться

Очередное видео появилось несколько часов назад и сразу же вызвало шквал негативных комментариев в сети. На короткой записи прикрытая веником балерина разбивает лед в емкости с холодной водой, а затем окунается. "Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?" – спросила у фанатов звезда.

"Бедная женщина", "Анастасия, вы еще не все себе отморозили?, "Уже совсем с ума сошла", – пишут одни комментаторы.