«С ума сошла»: Волочкова без белья вышла на улицу чтобы искупаться
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать подписчиков в Instagram откровенными фотографиями и роликами.
Очередное видео появилось несколько часов назад и сразу же вызвало шквал негативных комментариев в сети. На короткой записи прикрытая веником балерина разбивает лед в емкости с холодной водой, а затем окунается. "Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?" – спросила у фанатов звезда.
"Бедная женщина", "Анастасия, вы еще не все себе отморозили?, "Уже совсем с ума сошла", – пишут одни комментаторы.
"Анастасия, Вы молодец! Это, конечно, не каждый сможет сделать. Зимой, в ледяной купели!!! Когда человек талантлив, большая умничка, великолепная балерина, ледяная купель не страшна. Тем более для здоровья. И конечно, для красоты тела и лица. Я Вами всегда восторгаюсь", – написала фанатка Анастасии Волочковой.