Вс, 16.12.2018
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Неужели правда!? 45-летнюю Хайди Клум заподозрили в беременности
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ФОТО: Vida Press

В Сети появились свежие фото супермодели с 29-летним бойфрендом Томом Каулитцем, пишет Eg.ru.

Немецкая супермодель Хайди Клум все чаще появляется в компании своего бойфренда, 29-летнего гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца. Роман, который завязался в 2017 году, перерос в серьезные отношения. И хотя влюбленных периодически критикуют за разницу в возрасте (Каулитц моложе своей избранницы на 16 лет), они наслаждаются обществом друг друга и демонстрируют искренние чувства.

Так, их совместный поход в магазин выглядит почти по-семейному. И Том, и Хайди выбрали для этой «вылазки» непринужденные наряды. 45-летняя супермодель появилась без макияжа и была одета в длинное серое платье Adidas, спортивные штаны и кожаную косуху.

Каулитц тоже оделся скромно: черные джинсы, белая футболка, джинсовая куртка. Вместе с парочкой был 13-летний сын Хайди - Генри Самуэль.

Вид Хайди удивил пользователей Сети. «Она выглядит так просто. И это супермодель?!» - недоумевают комментаторы на Daily Mail. Часть из них предположила, что Клум – беременна, иначе бы она не выбрала такой мешковатый наряд. Кое-кто даже рассмотрел через трикотажное платье округлившийся живот.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Не исключено, что слухи окажутся правдой. Модель и музыкант, похоже, совсем не расстаются. Уже очевидно, что Рождество они будут справлять вместе. Возможно, к ним присоединится брат-близнец Тома – Билл Каулитц.

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