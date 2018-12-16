Неужели правда!? 45-летнюю Хайди Клум заподозрили в беременности

Немецкая супермодель Хайди Клум все чаще появляется в компании своего бойфренда, 29-летнего гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца. Роман, который завязался в 2017 году, перерос в серьезные отношения. И хотя влюбленных периодически критикуют за разницу в возрасте (Каулитц моложе своей избранницы на 16 лет), они наслаждаются обществом друг друга и демонстрируют искренние чувства.

Так, их совместный поход в магазин выглядит почти по-семейному. И Том, и Хайди выбрали для этой «вылазки» непринужденные наряды. 45-летняя супермодель появилась без макияжа и была одета в длинное серое платье Adidas, спортивные штаны и кожаную косуху.

Каулитц тоже оделся скромно: черные джинсы, белая футболка, джинсовая куртка. Вместе с парочкой был 13-летний сын Хайди - Генри Самуэль.

Вид Хайди удивил пользователей Сети. «Она выглядит так просто. И это супермодель?!» - недоумевают комментаторы на Daily Mail. Часть из них предположила, что Клум – беременна, иначе бы она не выбрала такой мешковатый наряд. Кое-кто даже рассмотрел через трикотажное платье округлившийся живот.

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