Фото: роскошная Виктория Боня разделась в Монако

Бывшая звезда телестройки «Дома-2» Виктория Боня снялась в очередной откровенной фотосессии. Снимки 38-летняя женщина опубликовала в своем Instagram.

Экс-участница проекта позировала топлес, прикрывая пышные формы руками. Поклонники в комментариях восхитились соблазнительными формами модели и пожелали оставаться ей в такой же прекрасной форме.