Вс, 16.12.2018
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Фото: роскошная Виктория Боня разделась в Монако

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Виктория Боня.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда сделала снимки в Монако. Впрочем, фотографиями топлес поклонников Бони уже не удивишь.

Бывшая звезда телестройки «Дома-2» Виктория Боня снялась в очередной откровенной фотосессии. Снимки 38-летняя женщина опубликовала в своем Instagram. 

Экс-участница проекта позировала топлес, прикрывая пышные формы руками. Поклонники в комментариях восхитились соблазнительными формами модели и пожелали оставаться ей в такой же прекрасной форме. 

Ранее Виктория Боня заинтриговала поклонников, откровенно заговорив о сексе. Модель пригласила в гости известного инстаблогера Денчика. Знаменитости рассуждали, можно ли назвать 15-ти сантиметровый половой орган мужчины маленьким.

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