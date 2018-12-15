Сб, 15.12.2018
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  • Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко подвергли здоровье дочери риску

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко подвергли здоровье дочери риску

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Тарасов и Костенко.

ФОТО: Instagram

Летом этого года футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко впервые стали родителями. У них родилась дочка, которую назвали Миланой. Недавно они решили взять малышку с собой на Мальдивы.

В своем микроблоге Анастасия Костенко опубликовала совместное фото с мужем Дмитрием Тарасовым и дочкой Миланой. В комментарии она написала: «Ура! Наконец-то витамин D в чистом виде!» Поклонники модели очень порадовались за нее. Они считают, что она заслужила отдых. А вот некоторых насторожила новость о том, что молодые родители решили взять маленькую дочку с собой в самолет. Они считают, что ей еще рано путешествовать, пишет 7d.org.ua.

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