Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко подвергли здоровье дочери риску

В своем микроблоге Анастасия Костенко опубликовала совместное фото с мужем Дмитрием Тарасовым и дочкой Миланой. В комментарии она написала: «Ура! Наконец-то витамин D в чистом виде!» Поклонники модели очень порадовались за нее. Они считают, что она заслужила отдых. А вот некоторых насторожила новость о том, что молодые родители решили взять маленькую дочку с собой в самолет. Они считают, что ей еще рано путешествовать, пишет 7d.org.ua.