Полина Гагарина серьезно заболела и молит о помощи

Полина Гагарина рассказала в своем Instagram, что сильно простудилась. Но болеть ей совсем некогда – практически каждый день до Нового года певица должна давать концерты. Поэтом она просит поклонников помочь ей быстрее вылечиться, пишут Dni.ru.

"Я заболела, а петь уже сегодня вечером. И завтра. И послезавтра. И без выходных", – написала звезда, попросил своих почитателей поделиться рецептами, как "вылечиться за 5 минут".

За несколько часов пост Гагариной набрал тысячи комментариев. Поклонники советовали певице как народные средства, так и наиболее действенные, по их мнению, медикаменты, которые можно купить в аптеке. Многие советовали все же обратиться к врачу, ведь со здоровьем не шутят.