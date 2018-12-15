Сб, 15.12.2018
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Ксения Бородина показала, как ее трехлетняя дочь ходит в туфлях на шпильках

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Ксения Бородина

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками забавной видеозаписью, на которой запечатлена ее трехлетняя дочка Тея. Малышка надела мамины туфли на шпильках и устроила настоящее дефиле, пишут Argumenti.ru.

На видео можно полюбоваться, как Тея в нарядном золотистом платье и цветных колготках семенит в ярко-розовых лодочках своей звездной мамы. Девочке не всегда удается ровно идти на шпильках, однако она не сдается, следует дальше и радостно улыбается в камеру.

Подписчики Бородиной заметили, что Тея стала очень похожа на Ксению. Многие уверены, что дочка телеведущей будет настоящей модницей, когда подрастет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤣🤣🤣🤣

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

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