Ксения Бородина показала, как ее трехлетняя дочь ходит в туфлях на шпильках
15 декабря 2018, 15:45
Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками забавной видеозаписью, на которой запечатлена ее трехлетняя дочка Тея. Малышка надела мамины туфли на шпильках и устроила настоящее дефиле, пишут Argumenti.ru.
На видео можно полюбоваться, как Тея в нарядном золотистом платье и цветных колготках семенит в ярко-розовых лодочках своей звездной мамы. Девочке не всегда удается ровно идти на шпильках, однако она не сдается, следует дальше и радостно улыбается в камеру.
Подписчики Бородиной заметили, что Тея стала очень похожа на Ксению. Многие уверены, что дочка телеведущей будет настоящей модницей, когда подрастет.