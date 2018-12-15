Ксения Бородина показала, как ее трехлетняя дочь ходит в туфлях на шпильках

На видео можно полюбоваться, как Тея в нарядном золотистом платье и цветных колготках семенит в ярко-розовых лодочках своей звездной мамы. Девочке не всегда удается ровно идти на шпильках, однако она не сдается, следует дальше и радостно улыбается в камеру.