Помните пару, у которой родились семерняшки? Вот как сложилась их жизнь и какими они стали 20 лет спустя!

Пара Бобби и Кенни Маккоги пытались завести второго ребенка, но ничего не получалось. Тогда они прибегли к помощи ЭКО и все 7 эмбрионов прижились. Врачи настаивали на том, что нельзя оставлять всех семерых, велик риск патологий. Но Бобби и Кенни приняли решение оставить всех, пишет Wom-Paradise.ru.

Пара Бобби и Кенни Маккоги ФОТО: Vida Press

Малыши родились раньше срока на 9 недель. Двое из детей были с ДЦП, врачи сделали им операцию, чтобы они смогли ходить. Остальные родились здоровыми и крепкими.

ФОТО: VidaPress

Этой семье уделили много внимания. Благотворительные организации подарили большой дом с семью спальнями, бесплатное питание и путевки на каникулы. В будущем у них было предложение на бесплатное обучение.

Когда детям исполнилось 10 лет, родители решили больше травмировать детей и не давать интервью. Только один канал Dateline NBC имел право один раз в год выпускать фильм о жизни семерняшек. Сегодня дети подросли и им уже по 20 лет. Интересно, как сложилась их судьба?

Все дети обучаются в институтах бесплатно, так как при их рождении семье Маккоги была гарантирована стипендия на обучение в любом государственном колледже или университете штата Айова.

Джоэл Стивен самый младший ребенок в семье. Он родился с весом — 975 граммов. Он поступил в университет Ганнибал-Лаграндж, где будет изучать компьютерные науки.

Кеннет Маккоги самый старший ребенок. При рождении его вес составлял 1474 грамма. Мальчик учится в общественном колледже Де Мойн на строительном факультете. Ему пришлось уехать от своей семьи, потому что знает, что у каждого свой собственный путь.

Старшая из сестер, Алексис, при рождении весила 1219 граммов и родилась с ДЦП. Для ходьбы она использует специально приспособление, что не помешало ей стать вторым капитаном команды болельщиц в школе. Она поступила в колледж вместе с Кеннетом, но выбрала карьеру педагога. Алексис мечтает работать с детьми дошкольного возраста.

Средняя сестра, Натали Сью, родилась с весом — 977 граммов. Закончив школу Натали попала в 15% лучших учеников выпуска. Натали выбрала грант на обучение в университете Ганнибал-Лаграндж. В ее планах стать учительницей младших классов.

Младшая из сестер Келси Энн родилась с весом — 907 граммов. В школе она пела в хоре для девочек. Она поступила в университет Ганнибал-Лаграндж и мечтает стать певицей.

Натан Рой еще один ребенок, родившийся с ДЦП. Он появился на свет пятым и весил 1145 граммов. в 2005 году ему сделали еще одну операцию на спинной мозг, чтобы он смог самостоятельно ходить. Натан также поступил в университет Ганнибал-Лаграндж на факультет компьютерных наук.

Самым последний родился Брэндон Джеймс с весом 970 грамм. Он решил не поступать в институт и выбрал армию. Сейчас он служит в пехоте.