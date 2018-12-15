Сб, 15.12.2018
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Встречаются ли родственники после смерти?

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Смерть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Annette Meyer / PantherMedia / Annette Meyer

Многих людей интересует такой необычный вопрос. Встречаются ли родственники после смерти? Родные, родители, пишет сайт Foma.ru.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

«Нам, живущим, очень трудно представить, каково это — жизнь после смерти, то есть после отделения души от тела. Трудно представить, как это, что это значит, какие у нас будут восприятия, как мы будем воспринимать сами себя и других людей, как именно встретимся с нашим святым, как встретимся с Самим Богом… Но с Богом все будет по любви, и поэтому, думаю, если нужно будет человеку встретиться со своими родными, эта встреча непременно состоится. Просто мы не можем здесь представить, что это такое, что вообще значит слово «встреча» в нашей загробной жизни».

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