Встречаются ли родственники после смерти?

«Нам, живущим, очень трудно представить, каково это — жизнь после смерти, то есть после отделения души от тела. Трудно представить, как это, что это значит, какие у нас будут восприятия, как мы будем воспринимать сами себя и других людей, как именно встретимся с нашим святым, как встретимся с Самим Богом… Но с Богом все будет по любви, и поэтому, думаю, если нужно будет человеку встретиться со своими родными, эта встреча непременно состоится. Просто мы не можем здесь представить, что это такое, что вообще значит слово «встреча» в нашей загробной жизни».