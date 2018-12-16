Неожиданно! Шесть знаменитостей, которые являются родственниками королевской семьи

Джонни Депп

Джонни Депп ФОТО: SCANPIX

Оказывается, самый известный пират в мире может быть родственником королевы Елизаветы, а точнее – кузеном в 20 колене. Предком Джонни, скорее всего, является Эдуард III, а корни уходят к незарегистрированному браку между Ричардом Дентоном и Хелен Виндбанк.

Ральф Файнс

Ральф Файнс ФОТО: NIKLAS HALLE'N/AFP

Многим актер запомнился в устрашающей роли темного мага Волан-де-Морта из серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Однако Файнсу есть чем гордиться помимо успешной карьеры. У актера английские, шотландские и ирландские корни, кроме того, он является восьмым кузеном принца Чарльза.

Гай Ричи

Гай Ричи ФОТО: SCANPIX

Талантливый режиссер и экс-супруг Мадонны может похвастаться не только “голубой кровью”, но и жизнью в особняке. Когда родители Гая развелись, мать вышла замуж за баронета Майкла Лейтона, поэтому юность будущий режиссер провел в поместье XVII века. Кроме того, родословная отца Гая восходит к линии английского короля Эдуарда I Длинноногого.

Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Изысканные манеры и стиль актера не позволяют засомневаться в принадлежности знаменитости к высокому роду. Бенедикт –четвероюродный брат короля Ричарда III в 16 колене, которого, между прочим, сыграл на экране. Таким образом Елизавета II также приходится актеру родственницей – хоть и дальней. Поэтому неудивительно, что в 2015 Бенедикт не только участвовал в перезахоронении известного предка, но и прочитал стихотворение на церемонии похорон.

Кара Делевинь

Кара Делевинь ФОТО: SCANPIX

Известная модель и актриса может похвастаться не только успешной карьерой. Дедушка Кары был председателем государственной комиссии “Английское наследие” и внуком баронета, а прадед – виконтом. Бабушка по матери, Джени Шеффилд, была фрейлиной принцессы Маргарет. К тому же селебрити приходится троюродной племянницей принцессе Диане, и семья Делевинь вхожа в королевские круги.