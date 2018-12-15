Гороскоп на субботу, 15 декабря: этот день будет самым успешным для следующих знаков Зодиака

Этот день будет удачным для всех, кто в любой ситуации сохраняет веру в свои силы и полагается, в первую очередь, на них. Не стоит давать опрометчивых обещаний, подписывать документы, которые не были тщательно изучены – серьезно относитесь к любым соглашениям и сделкам, осторожность не будет излишней.
Достаточно удачными могут быть переговоры с влиятельными людьми, обсуждение деловых вопросов положит начало зарождению взаимной симпатии. Трудности в личной жизни связаны с нежеланием прислушиваться к чужому мнению, присущей многим бескомпромиссностью. Сохранить гармонию в романтических отношениях смогут те, кто готов на жертвы ради любимого человека, но ни при каких обстоятельствах не теряет чувства собственного достоинства, пишут Dvorec.ru.
Овен
Перспективы перед Овнами открываются заманчивые, но нельзя проявлять поспешности ни в чем. К любому делу следует готовиться и относиться серьезно, к решению даже самых простых задач подходить ответственно. В этот день у вас появится возможность блеснуть своими организаторскими способностями, и собрав вокруг себя единомышленников и друзей. Однако наиболее важными проектами нужно заниматься самостоятельно, не поручая их другим. Это благоприятный день для общения с членами семьи, особенно – старшими родственниками. Любимый человек выкажет готовность позаботиться о вас, и этого будет достаточно для того, чтобы ваше настроение улучшилось. Нежелательны любые перегрузки, в том числе и посещение затягивающихся допоздна вечеринок.
Телец
Не относитесь легкомысленно к вопросам сотрудничества и совместной работы, будьте внимательны к людям, с которыми планируете иметь дело. Не нужно рисковать по мелочам, обещать слишком много и верить тем, кто уже однажды вас подвел. В вопросах финансов вы сегодня не слишком благоразумны, поскольку находитесь в плену иллюзий и не можете правильно оценить реальное положение вещей. Избегайте резких высказываний в общении с близкими, не позволяйте тем, кого любите, усомниться в своих чувствах. Вы бескомпромиссны в суждениях и много требуете от других, а вот к себе более обычного снисходительны; впрочем, ошибки, допущенные в этот день, будет сравнительно легко исправить.
Близнецы
Сегодня вам непросто ладить с людьми: напоминают о себе проблемы прошлого, приходится снова и снова возвращаться к конфликтам, которые вы считали исчерпанными. Недоброжелатели активны и не слишком разборчивы в методах; довольно сложно, но очень важно сохранить безупречную репутацию, отказаться от контактов с сомнительными особами и поступков, которые могут быть расценены как недостойные. Именно вам предстоит стать инициатором важных перемен в романтических отношениях, найти способ решения проблем, которые мешали достичь взаимопонимания с любимым человеком. Не стоит слепо доверять своим эмоциям – порой вы склонны преувеличивать важность тех или иных переживаний.
Рак
Не будьте легкомысленны: ситуация сложнее, чем кажется, и недооценивать важность существующих проблем никак нельзя. Достаточно сильно влияние негативных тенденций в деловой сфере, и только свойственные вам осторожность, предусмотрительность и хладнокровие позволят противостоять им. Отношения с деловыми партнерами улучшатся благодаря своевременно проявленной инициативе. Верность традициям хороша и в профессиональной, и в личной сфере. Не стоит ставить экспериментов над теми, кто вам дорог, играть чужими чувствами. Будьте терпеливы с любимым человеком – сейчас он более обычного нуждается в вашей безоговорочной поддержке, внимании и душевном тепле.
Лев
Воздерживайтесь от необдуманных поступков и внимательно наблюдайте за всем, что происходит вокруг. От вашего взгляда не должны ускользнуть даже самые мелкие события, поскольку именно они станут основой тенденций, которые будут актуальными в течение долгого времени. Можно прийти к согласию с руководством и деловыми партнерами, решить сразу несколько спорных вопросов, в том числе и финансового характера. Не исключены проблемы в отношениях с близкими, разногласия с любимым человеком. Старайтесь сохранять спокойствие, избегать резких суждений и высказываний – о словах, сказанных в гневе, наверняка придется пожалеть.
Дева
Профессиональные перспективы очень хороши. Можно строить долгосрочные планы, обдумывать дальнейшие действия, выбирать наиболее интересные направления работы. Ваши идеи будут встречены благосклонно, и даже сомнительные, на первый взгляд, проекты удастся реализовать ко всеобщему удовлетворению. Однако полагаться только на удачу не стоит: для того, чтобы достичь больших успехов, придется как следует поработать. Поднимет настроение встреча со старыми друзьями, порадуют известия, полученные от родственников. Романтическое свидание пройдет неплохо, хотя и не совсем так, как вы ожидали. Те, кто начинает в этот день любовные отношения или признается в своих чувствах, не должны удивляться приятным сюрпризам.
Весы
Этот спокойный и приятный день не лишен некоторых трудностей, но способ преодолеть их будет найден своевременно и без больших усилий. Не нужно торопиться в решении профессиональных вопросов, а также в делах, касающихся финансов. Правильно оценить сложившуюся ситуацию помогут советы опытных коллег или руководства, а также старших родственников. На встречах с руководством и влиятельными особами избегайте любых нарушений этикета, не пренебрегайте формальностями. Порадуют события личной жизни, влияние позитивных тенденций будет сильным и постоянным. Можно доверять своей интуиции, а также накопленному опыту, в вопросах любви и брака, начала и развития романтических отношений
Скорпион
Этот день принесет удачу всем, кто занят необычным для себя делом или находится в непривычной, экзотической обстановке. Перемены к лучшему не заставляют себя ждать, от вас же требуются энергичность и упорство в достижении поставленных целей. В подобные дни вам многое по плечу, а потому лень непростительна, а бездействие – постыдно. Не исключены денежные поступления. В личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен, о которых вы давно мечтали. Мужчинам следует занять активную жизненную позицию, дамы же могут позволить себе плыть по течению и наслаждаться подарками судьбы. Вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться.
Стрелец
Проведите этот день спокойно, избегая суеты, спешки и необдуманных поступков. Вам будет полезно умение наблюдать за окружающими, получать информацию, которую другие предпочли бы от вас скрыть. При этом чрезвычайно важно хранить свои и чужие секреты, не позволять себе сплетничать; необдуманные высказывания могут нанести вред и вам, и окружающим. В личной жизни важны постоянство и последовательность. Не капризничайте, избегайте сомнительных шуток и не требуйте от окружающих слишком многого. Близкие люди высоко оценят ваше умение считаться с интересами и желаниями окружающих, любимый человек не останется равнодушным к проявленной заботе.
Козерог
Терпение, уравновешенность и справедливость – вот те киты, на которых покоятся мир и согласия в трудовом коллективе, и именно вам предстоит нести в массы эти похвальные качества. Подайте окружающим хороший пример, но не торопитесь кидаться на выручку каждому, кто попал в непростое положение: ваши собственные дела тоже требуют внимания. Наиболее значительных результатов достигнут те, кто не довольствуется случайными победами, а стремится к стабильным успехам. Очень важны осторожность и осмотрительность в личных отношениях. Обидеть близких легко, да и вы порой болезненно реагируете на совершенно невинные замечания окружающих. Старайтесь держать эмоции под контролем, раздражительность не приведет ни к чему хорошему.
Водолей
Это во всех отношениях благоприятный день, полный интересных возможностей и заманчивых перспектив. Можно браться за сложные дела, необычные проекты, пробовать свои силы в новых областях. Вы не испытываете недостатка в интересных идеях, но порой навязываете свою точку зрения окружающим, что может спровоцировать конфликты и разногласия. Руководство настроено по отношению к вам слишком критично, будьте готовы к резким замечаниям. События личной жизни радуют, чувства ваши взаимны, симпатии – постоянны и сильны. Приняв предложение старых друзей, вы сможете прекрасно провести свободное время, получить массу приятных впечатлений. Стремление к новым знаниям способствует успехам в учебе.
Рыбы
Чрезвычайно приятным, интересным и насыщенным будет этот день для влюбленных. Вообще, сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций, поэтому можно не опасаться неприятных неожиданностей. От вас зависит, как будут складываться отношения со старшими родственниками – есть шанс именно в этот день найти ключ к решению давних проблем. С точки зрения профессиональных отношений день тоже весьма неплох. Вы найдете достойное применение накопленному опыту, сможете решить все поставленные задачи, укрепить свой авторитет и заручиться поддержкой влиятельных лиц, что окажется весьма полезным в будущем. Старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок.