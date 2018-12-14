Это свершится! «Ногу свело!» отметит 30-летний юбилей в Таллинне назло шоу-бизнесу

«Ногу Свело!» – это группа, которая, по словам её лидера Макса Покровского, прожила «30 лет назло шоу-бизнесу».

Именно под таким названием, которое очень точно передает бунтарский дух и независимый стиль коллектива, пройдёт большой юбилейный концерт культовой рок-группы в Таллинне.

Вас ждет уникальное шоу, где новые песни составят компанию хитам, которые вся страна любят и поют уже много лет («Хару Мамбуру», «Идём на Восток!», «Лилипутская любовь», «Наши юные смешные голоса»), а живое исполнение гармонично соединится с современными технологиями.

Противоположности будут жить в любви и гармонии, нереальное станет реальным – потому что в этом суть и природа «Ногу Свело!». Причиной успеха и стабильности группы всегда были и будут её спонтанность и непредсказуемость.

«Мы бы и рады плыть по течению, – признаётся создатель группы Максим Покровский, – но нас постоянно то крутит в водовороте, то выбрасывает на мель, то поднимает на волне. Однако, такое движение только на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле, это просто наш уникальный путь, и мы точно знаем, куда идём».

Весь год музыканты провели в режиме подготовки к концерту, и будут ещё готовиться вплоть до дня представления – 11.01.