Пт, 14.12.2018
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Будет девочка! Жена Бари Алибасова беременна

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Алибасов и Шукшина.

ФОТО: Кадр из передачи

Малышка появится на свет через пару месяцев.

Бари Алибасов-младший поделился радостной новостью. Его жена беременна. У сына известного российского продюсера родится дочь.

Семейные новости Бари-младший раскрыл из-за шумихи вокруг свадьбы отца. Общественность взволновало, что на регистрации не присутствовали дети молодоженов. Объясняться Алибасову-младшему пришлось на ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят».

Когда сын продюсера сообщил радостные новости, сам Бари Алибасов сиял от счастья. 71-летний музыкальный деятель рад стать дедушкой.

Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу в ноябре. Сначала артистам никто не поверил. Им пришлось доказывать реальность брака на различных теле-шоу.

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