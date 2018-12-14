Будет девочка! Жена Бари Алибасова беременна
14 декабря 2018, 16:30
Малышка появится на свет через пару месяцев.
Бари Алибасов-младший поделился радостной новостью. Его жена беременна. У сына известного российского продюсера родится дочь.
Семейные новости Бари-младший раскрыл из-за шумихи вокруг свадьбы отца. Общественность взволновало, что на регистрации не присутствовали дети молодоженов. Объясняться Алибасову-младшему пришлось на ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Когда сын продюсера сообщил радостные новости, сам Бари Алибасов сиял от счастья. 71-летний музыкальный деятель рад стать дедушкой.
Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу в ноябре. Сначала артистам никто не поверил. Им пришлось доказывать реальность брака на различных теле-шоу.