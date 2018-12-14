Пт, 14.12.2018
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Лопырева раскрыла интимные подробности беременности

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Виктория Лопырева

ФОТО: Instagram

Российская модель Виктория Лопырева поделилась новыми подробностями своей беременности. Звезда рассказала, как работа помогла ей преодолеть недомогание. 

Ведущая узнала о том, что ожидает ребенка, во время чемпионата мира по футболу, на котором работала послом ФИФА. По словам Лопыревой, она так усиленно трудилась, что у нее совсем не было времени отвлекаться на мысли о своем здоровье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по четыре часа в сутки... Запомню этот чемпионат не только из-за прекрасной игры нашей сборной! Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать", – поделилась она.

Виктория отметила, что во время беременности ей пришлось изменить образ жизни. Она отказался от регулярных занятий в спортзале и заменила их прогулками на свежем воздухе. Перемены затронули и ее душевное состояние: она стала "спокойнее и мягче". Но сидеть "без дела" Лопырева не может и уже работает над новыми проектами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) on

Имя отца будущего ребенка модель пока не называет. Известно, что мужчина не связан с шоу-бизнесом. "Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца", – передает ее слова "Комсомольская правда". Ведущая добавила, что свадьбу они пока не планируют, потому что сейчас все их внимание обращено на другое главное событие – рождение малыша.  

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