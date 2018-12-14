Фото: сексуальная Анфиса Чехова показала себя в белье

"Какая странная вещь, фото моего сына набирает очень мало лайков, и коментов почти ноль. Зато фотографии в нижнем белье взрывают мой Инстаграм! Ну, что ж, спрос рождает предложение. Не буду больше мучать своего сына фотографированием и выкладывать в Инстаграм, если никому это не интересно! А фото в белье держите! Наслаждайтесь (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анфиса.

Анфиса сбросила почти 30 килограммов за последние два года. Телеведущая рассказывала, что почти всю жизнь боролась с лишним весом и бесконечно сидела на диетах – безрезультатно. Несколько лет назад Чехова, по ее словам, научилась любить себя и свое тело, после чего начала худеть. Она пересмотрела свое питание и теперь совсем не ест сахар.