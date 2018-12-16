Горячо! Кайли Дженнер в прозрачном платье снялась в семейной рождественской фотосессии

Звезда реалити-шоу опубликовала в Instagram соблазнительные кадры с бэкстейджа. На них молодая мама позирует в прозрачном платье со стразами от Yousef Aljasmi. За макияж Кайли отвечал профессиональный визажист Груш Ачемян. Судя по всему, миллионы фолловеров Дженнер не остались равнодушными.

Недавно Ким Кардашян объявила о том, что ежегодная традиционная рождественская фотосессия в этот раз не состоится, однако праздничную съемку все-таки устроили. Супруга Канье Уэста поделилась с поклонниками селфи и поинтересовалась у своих 122 миллионов подписчиков в Instagram, сможет ли она справиться с такой сложной задачей (собрать всю семью вместе) всего за один час (и ей это удалось).