Горячо! Кайли Дженнер в прозрачном платье снялась в семейной рождественской фотосессии

В четверг вечером 21-летняя Кайли Дженнер приняла участие в ежегодной рождественской семейной фотосессии, инициатором которой выступает ее старшая 38-летняя сестра Ким Кардашян.
Звезда реалити-шоу опубликовала в Instagram соблазнительные кадры с бэкстейджа. На них молодая мама позирует в прозрачном платье со стразами от Yousef Aljasmi. За макияж Кайли отвечал профессиональный визажист Груш Ачемян. Судя по всему, миллионы фолловеров Дженнер не остались равнодушными.
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Недавно Ким Кардашян объявила о том, что ежегодная традиционная рождественская фотосессия в этот раз не состоится, однако праздничную съемку все-таки устроили. Супруга Канье Уэста поделилась с поклонниками селфи и поинтересовалась у своих 122 миллионов подписчиков в Instagram, сможет ли она справиться с такой сложной задачей (собрать всю семью вместе) всего за один час (и ей это удалось).