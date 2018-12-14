Названа самая популярная персона в Сети в 2018 году. Спорим, не отгадаете!?

Популярный поисковик Google поделился ежегодным отчетом, в котором предоставил информацию о самых популярных запросах в 2018 году, пишет InStyle.
Так, пользователи по всему миру за последние 12 месяцев чаще всего искали информацию не об Анджелине Джоли и Брэде Питте, которые подогревали внимание общественности к своему разводу практически каждый день, и даже не о Джордже Клуни — самом высокооплачиваемом актере года, а о... Меган Маркл.
Да, популярность новоиспеченной герцогини Сассекской в этом году зашкаливает. В начале года пользователей интересовала история ее отношений с принцем Гарри и предстоящая свадьба, а после сообщений о ее беременности — все подробности интересного положения Меган. К слову, в этом году в фэшн-индустрии также появился термин «эффект Меган Маркл», означающий полный sold out вещей, которые надевала герцогиня Сассекская.