Названа самая популярная персона в Сети в 2018 году. Спорим, не отгадаете!?

Так, пользователи по всему миру за последние 12 месяцев чаще всего искали информацию не об Анджелине Джоли и Брэде Питте, которые подогревали внимание общественности к своему разводу практически каждый день, и даже не о Джордже Клуни — самом высокооплачиваемом актере года, а о... Меган Маркл.