Пт, 14.12.2018
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Названа самая популярная персона в Сети в 2018 году. Спорим, не отгадаете!?

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Chris Allerton / PA Wire/PA Images

Популярный поисковик Google поделился ежегодным отчетом, в котором предоставил информацию о самых популярных запросах в 2018 году, пишет InStyle.

Так, пользователи по всему миру за последние 12 месяцев чаще всего искали информацию не об Анджелине Джоли и Брэде Питте, которые подогревали внимание общественности к своему разводу практически каждый день, и даже не о Джордже Клуни — самом высокооплачиваемом актере года, а о... Меган Маркл. 

Sussexi hertsoginna Meghan Markle 2018.

ФОТО: Chris Jackson / PA Wire/PA Images

Да, популярность новоиспеченной герцогини Сассекской в этом году зашкаливает. В начале года пользователей интересовала история ее отношений с принцем Гарри и предстоящая свадьба, а после сообщений о ее беременности — все подробности интересного положения Меган. К слову, в этом году в фэшн-индустрии также появился термин «эффект Меган Маркл», означающий полный sold out вещей, которые надевала герцогиня Сассекская.

ФОТО: Scanpix/ Zuma Press

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