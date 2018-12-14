Любовный гороскоп Василисы Володиной на 2019 год

В амурных делах Львам будет помогать развитая интуиция. Она поможет определить, подходит ли тот или иной человек на роль второй половинки.

Важные решения в этой сфере принимать можно смело, не боясь никаких последствий. Лучше совершить ошибку, но не бездействовать ни в коем случае.

Дева

Девам стоит больше времени проводить в процессе поиска позитивных эмоций. Любовная удача будет полностью зависеть от наличия хорошего настроения.

Депрессивные Девы будут отпугивать противоположный пол, и даже близкие люди могут отвернуться от них. В плохом настроении звезды советуют им быть осторожнее со словами.

Желательно не тратить время зря, потому что присутствие удачи будет не вечным и непостоянным. Семейным Девам и тем, кто уже находится в отношениях, нужно сфокусировать все свои силы на налаживании взаимопонимания. В отношениях важны искренность и отзывчивость.

Весы

Харизма Весов будет на высоте в течение всех двенадцати месяцев. Это поможет им преуспеть не только в любви, но и на работе и в бизнесе. Это будет год Весов, потому что планеты и звезды будут очень гармоничными для них. В процессе соблазнения стоит задействовать все свое обаяние.

Семейным Весам и тем, кто находится в отношениях, следует быть как можно чаще с любимым человеком. Нужно больше времени проводить с близкими.

Благоприятными станут совместные поездки, дела.

Новые эмоции не помешают никому. Это поможет привлечь дополнительную удачу и везение в свою жизнь.

Скорпион

Скорпионам близкие люди в 2019 году помогут разобраться со внутренними неурядицами и проблемами. Представители этого знака смогут понять, чего они хотят от жизни. С самого начала 2019 года стоит окружить себя родственниками и друзьями. Нужно помогать им и принимать помощь от них самих.

Что касается любви и отношений с противоположным полом, то тут у Скорпионов появятся новые возможности. Год будет продуктивным,

но это не значит, что удастся избавиться от одиночества.

Возможно, представители этого знака Зодиака смогут понять, что делали не так в своей жизни. Это будет прекрасное время для самоанализа.

Стрелец

Чем меньше в голове Стрельцов будет негативных мыслей и страхов, тем успешнее они будут в любви и делах. На любовном фронте появится немало преград и проблем, с которыми придется научиться справляться самостоятельно.

В конце года Стрельцов ожидают крупные победы в амурной сфере.

Удача будет улыбаться им и не попросит ничего взамен. Нужно творить добро, меняться изнутри и не игнорировать просьбы о помощи близких, коллег, друзей и любимого человека.

Козерог