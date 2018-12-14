Любовный гороскоп Василисы Володиной на 2019 год
Кто бы что ни говорил, а любовь - это самое важное в жизни. Она придает силы и творит чудеса. Советы Василисы Володиной помогут вам преуспеть в амурных делах в 2019 году и привлечь в свою жизнь больше тепла и романтики.
Согласно прогнозам на грядущий год Желтой Земляной Свиньи, большинству людей лучше держаться поближе к своим родным и любимым. Это будут двенадцать теплых месяцев.
Конечно, иногда потребуется и отдых от общения, но в целом год окажется весьма благоприятным для тех, кто не может или не хочет справляться с одиночеством.
Овен
У Овнов в 2019 году будет много новых поклонников или поклонниц. Это будет прекрасное время для романтики и поиска второй половинки. Родные и близкие люди станут оказывать представителям этого знака больше внимания и помощи. Можно смело надеяться на то, что усилиями всей семьи получится решить самые важные проблемы в самые короткие сроки.
Желательно избавиться от зависти и злости уже в самом начале 2019 года, потому что эти чувства окажут самое негативное влияние на успех Овнов у противоположного пола.
Чтобы избежать разочарования в людях, надо отбросить иллюзии. Звезды советуют научиться принимать людей такими, какие они есть.
Телец
Тельцам необходимо помнить о том, что совершенных людей не существует. Временами все бывают эгоистичны, раздражительны и угрюмы. Если научиться быстро прощать, то Вселенная подарит представителям этого знака особую удачу в любви. В целом 2019 год будет для Тельцов очень продуктивным в этой сфере жизни.
Звезды и планеты советуют абстрагироваться от общения с завистниками и неприятными личностями. Чем меньше будет в жизни Тельцов таких людей, тем больших успехов они смогут достичь.
Близнецы
Планеты будут находиться в небольшом диссонансе почти весь год. Мантра силы и энергии поможет Близнецам оставаться на плаву. Любовь требует больших энергетических затрат, особенно когда в жизни наступает черная полоса. Близнецам, полным сил и уверенности в себе, будет море по колено.
Один из самых полезных жизненных навыков 2019 года для представителей этого знака - умение быстро забывать все плохое.
Не стоит зацикливаться на проблемах, долго помнить обиды, раздражаться по поводу и без повода, злиться. Душа человека - не кладовка для хлама, особенно в этом году.
Нужно научиться быстро прощать и искать в человеке только самое хорошее.
Рак
Специалисты dailyhoro.ru отмечают, что у Раков в 2019 году появится возможность избавиться от негативных установок, которые разрушают отношения.
Это будет время эмоциональных перемен, больших любовных побед и духовных поисков. Планеты хотят, чтобы представители этого знака обрели внутреннюю свободу и лишились страхов в любви.
Можно смело тратить время и силы на новые знакомства, на поиски второй половинки, даже если последние отношения абсолютно не заладились. Не нужно давать себе отдыхать от любовных баталий, даже если сражения были проиграны. Только самые упорные смогут победить в этой приятной войне и обретут счастье.
Лев
У Львов будет очень много шансов обрести любовь и найти вторую половинку, причем уже в самом начале года. Важно помнить, что любовь - это не сделка, не мелодрама, не животный инстинкт, а желание сделать чужую жизнь более приятной, яркой и красивой.
В амурных делах Львам будет помогать развитая интуиция. Она поможет определить, подходит ли тот или иной человек на роль второй половинки.
Важные решения в этой сфере принимать можно смело, не боясь никаких последствий. Лучше совершить ошибку, но не бездействовать ни в коем случае.
Дева
Девам стоит больше времени проводить в процессе поиска позитивных эмоций. Любовная удача будет полностью зависеть от наличия хорошего настроения.
Депрессивные Девы будут отпугивать противоположный пол, и даже близкие люди могут отвернуться от них. В плохом настроении звезды советуют им быть осторожнее со словами.
Желательно не тратить время зря, потому что присутствие удачи будет не вечным и непостоянным. Семейным Девам и тем, кто уже находится в отношениях, нужно сфокусировать все свои силы на налаживании взаимопонимания. В отношениях важны искренность и отзывчивость.
Весы
Харизма Весов будет на высоте в течение всех двенадцати месяцев. Это поможет им преуспеть не только в любви, но и на работе и в бизнесе. Это будет год Весов, потому что планеты и звезды будут очень гармоничными для них. В процессе соблазнения стоит задействовать все свое обаяние.
Семейным Весам и тем, кто находится в отношениях, следует быть как можно чаще с любимым человеком. Нужно больше времени проводить с близкими.
Благоприятными станут совместные поездки, дела.
Новые эмоции не помешают никому. Это поможет привлечь дополнительную удачу и везение в свою жизнь.
Скорпион
Скорпионам близкие люди в 2019 году помогут разобраться со внутренними неурядицами и проблемами. Представители этого знака смогут понять, чего они хотят от жизни. С самого начала 2019 года стоит окружить себя родственниками и друзьями. Нужно помогать им и принимать помощь от них самих.
Что касается любви и отношений с противоположным полом, то тут у Скорпионов появятся новые возможности. Год будет продуктивным,
но это не значит, что удастся избавиться от одиночества.
Возможно, представители этого знака Зодиака смогут понять, что делали не так в своей жизни. Это будет прекрасное время для самоанализа.
Стрелец
Чем меньше в голове Стрельцов будет негативных мыслей и страхов, тем успешнее они будут в любви и делах. На любовном фронте появится немало преград и проблем, с которыми придется научиться справляться самостоятельно.
В конце года Стрельцов ожидают крупные победы в амурной сфере.
Удача будет улыбаться им и не попросит ничего взамен. Нужно творить добро, меняться изнутри и не игнорировать просьбы о помощи близких, коллег, друзей и любимого человека.
Козерог
Любые проблемы в любви будут решаться сами с собой. Главное в 2019 году - не выносить сор из избы. Все проблемы между влюбленными должны оставаться незаметными для окружающих. Козерогам будет улыбаться удача на протяжении всего года, но иногда звезды будут требовать от них добра и тепла по отношению к близким.
Это будет продуктивный год для всех, кто пожелает раз и навсегда избавиться от одиночества. Тем же, кто уже в отношениях, Вселенная тоже подарит кусочек счастья.
Водолей
Водолеям 2019 год может показаться очень непростым. Звезды и планеты будут находиться в легком диссонансе, из-за чего у представителей этого знака могут появиться проблемы с самочувствием. Возможны стрессы, апатия и депрессивные состояния. В такие моменты в любовной сфере начнутся некоторые неурядицы, но они будут уходить так же быстро, как и появляться.
Во многом 2019 год будет походить на американские горки - постоянные взлеты и падения... Однако не стоит расстраиваться по мелочам или впадать в отчаяние из-за проблем.
Все можно будет исправить самостоятельно или с помощью окружающих. Можно смело доверять свои тайны близким, чтобы те смогли помочь вылечить душевные раны.
Рыбы
У Рыб будет множество непростых моментов в 2019 году. Это будет связано и с любовью, и с работой. Все двенадцать месяцев пройдут под неусыпным контролем планет и звезд, которые будут находиться в относительной гармонии.
Иногда, в периоды диссонанса, будет казаться, что мир катится в пропасть, что любовь ускользает, а отношения рушатся. Не нужно доверять ощущениям в такие моменты - только здравому смыслу.
Нужно направить свои силы на самопознание и духовный рост. В любовных делах можно не бояться делать пожертвования. Посвящать время любимым и друзьям - вот истинное счастье. Чтобы получать, нужно отдавать - таков закон Вселенной.