Дешево смотрится: Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом

На фотографии певица позирует в черном топе, коротких шортах с завышенной талией и колготках в сеточку. В подписи к снимку Ани Лорак спросила у своих поклонников, как они готовится к предстоящим праздникам. "Скоро Новый год! А как вы готовитесь к новогодним праздникам?", – поинтересовалась она.

Некоторые подписчики посчитали наряд звезды неуместным и вульгарным: "Может, хватит уж в трусах выступать, в платьях вы красивее", "Образ не очень. Трусы и колготки в сеточку. Не знаю, не очень", "Подбираем себе наряды, чтобы надеть еще что-то кроме трусов....." , "Очень дешево смотрится", "Явно не готовлюсь быть стриптизершей на Новый год".