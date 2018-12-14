Принц Гарри удручен тем, что не в силах остановить негативные публикации о Меган Маркл

В последние недели каждый день становятся известны новые подробности отношений между членами британской королевской семьи. Большое количество сообщений СМИ посвящено тому, что Меган Маркл до сих пор по-настоящему не стала «своей» для новых родственников, пишет Woman .

«Огромный поток публикаций о Меган негативно сказывается на состоянии Гарри. Он очень разочарован тем, насколько мало он может изменить. Он полностью ограждает Меган от любой критики, но иногда это бывает нелегко сделать», — рассказал источник. Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри вскоре переедут из Кенсингтонского дворца, где сейчас живут вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Однако причина такой перемены кроется не в испортившихся отношения, как думали многие, а в том, что герцог и герцогиня Сассекские хотят растить своего будущего малыша подальше от посторонних глаз.