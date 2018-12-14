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  • Подглядели! Танель Падар вышел в свет с красавицей-невестой

Подглядели! Танель Падар вышел в свет с красавицей-невестой

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Mick Pedaja albumi esitluskontserdil oli kohal ka Tanel Padar koos pruudiga.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

В четверг, 13 декабря, эстонский певец Мик Педая представил публике свой новый альбом «Avaimus» (Открытие). Народ выстроился в очередь возле столичного клуба, чтобы послушать музыканта. Пришел на концерт и певец Танель Падар со своей возлюбленной Лаурен Вилльманн.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Напомним, что Танель Падар впервые появился на публике с Лаурен Вилльманн в ноябре прошлого года на теннисном турнире в Таллинне в Saku Suurhall.

Весной певец успел сделать предложение руки и сердца возлюбленной, которая моложе его на 17 лет. Поклонники ждут, когда же одна из красивейших пар Эстонии объявит дату свадьбы.

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