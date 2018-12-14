Подглядели! Танель Падар вышел в свет с красавицей-невестой
14 декабря 2018, 9:16
В четверг, 13 декабря, эстонский певец Мик Педая представил публике свой новый альбом «Avaimus» (Открытие). Народ выстроился в очередь возле столичного клуба, чтобы послушать музыканта. Пришел на концерт и певец Танель Падар со своей возлюбленной Лаурен Вилльманн.
Напомним, что Танель Падар впервые появился на публике с Лаурен Вилльманн в ноябре прошлого года на теннисном турнире в Таллинне в Saku Suurhall.
Весной певец успел сделать предложение руки и сердца возлюбленной, которая моложе его на 17 лет. Поклонники ждут, когда же одна из красивейших пар Эстонии объявит дату свадьбы.