Музыкант Виктор Зинчук попал в аварию

Гитарист Виктор Зинчук получил широкую известность в конце 80-х, когда решил заняться сольной карьерой. В то время о музыканте был показан документальный фильм, который добавил ему славы. Правда, в последнее время о Зинчуке практически ничего не слышно, хотя он продолжает выступать. А в четверг вечером стало известно, что гитарист попал в автомобильную аварию.

Зинчук ехал на своем автомобиле марки Audi А3. Правда, за рулем был не музыкант, а его личный водитель. Иномарка артиста ехала Красноармейскому шоссе Подмосковья, когда со второстепенной дороги выскочила машинка марки Жигули и врезалась в авто Виктора Ивановича. К слову, после ДТП Зинчук записал видеообращение для поклонников, в котором сообщил о переносе некоторых концертов.

Известно, что Виктор Зинчук получил сильный удар в район грудной клетки. Впоследствии гитарист был госпитализирован. Поначалу врачи подозревали у него перелом ребер, но в медицинском учреждении этот диагноз не подтвердился.