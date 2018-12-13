Пт, 14.12.2018
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Музыкант Виктор Зинчук попал в аварию

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ФОТО: @viktor_zinchuk

Сегодня 60-летний музыкант стал участником дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. Без травм не обошлось: после автомобильной аварии Виктор Зинчук был госпитализирован, передает Starhit.

Гитарист Виктор Зинчук получил широкую известность в конце 80-х, когда решил заняться сольной карьерой. В то время о музыканте был показан документальный фильм, который добавил ему славы. Правда, в последнее время о Зинчуке практически ничего не слышно, хотя он продолжает выступать. А в четверг вечером стало известно, что гитарист попал в автомобильную аварию.

Зинчук ехал на своем автомобиле марки Audi А3. Правда, за рулем был не музыкант, а его личный водитель. Иномарка артиста ехала Красноармейскому шоссе Подмосковья, когда со второстепенной дороги выскочила машинка марки Жигули и врезалась в авто Виктора Ивановича. К слову, после ДТП Зинчук записал видеообращение для поклонников, в котором сообщил о переносе некоторых концертов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что Виктор Зинчук получил сильный удар в район грудной клетки. Впоследствии гитарист был госпитализирован. Поначалу врачи подозревали у него перелом ребер, но в медицинском учреждении этот диагноз не подтвердился.

Помимо всего прочего, у Виктора Ивановича диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и перелом пальца. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель Жигули. 

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