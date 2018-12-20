Никакого декрета: родившая Тодоренко ошарашила заявлением

Певец Влад Топалов и его новоиспеченная жена Регина Тодоренко долгое время не афишировали отношения, а когда тайное стало явным, и ведущая забеременела, оба отнекивались на все вопросы о свадьбе — и вскоре тайно поженились. Недавно же стало известно, что 4 декабря знаменитости впервые стали родителями: звезда «Пятницы!» родила сына. Однако всю информацию о малыше пара упорно скрывает.
Счастливые родители как ни в чем не бывало выкладывают в соцсетях обычный контент о работе и творчестве, и в итоге Тодоренко столкнулась с самой настоящей травлей. Пользователи стали в ультимативной форме требовать от Регины рассказать о новорожденном, порой опускаясь до оскорблений, пишет Eg.ru.
Разумеется, Топалов не смог промолчать и опубликовал гневный пост у себя в Instagram, встав на защиту любимой. Он попросил оставить его супругу и ребенка в покое, дать им насладиться тихим семейным счастьем. «Не травите мою жену. Она вам ничего не должна», — написал артист и подчеркнул, что общественность узнает подробности об их отпрыске тогда и только тогда, когда они с Региной этого захотят.
Сейчас певица активно трудится над новым сезоном развлекательного шоу "Пятница с Региной". Фотографию рабочего процесса она разместила на своей странице в Instagram. "Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для шоу "Пятница с Региной", – рассказала подписчикам ведущая. Многие пользователи похвалили трудолюбие молодой женщины, передают Дни.ру со ссылкой на "Экспресс-газету".
Регина Тодоренко также сообщила, что готовит вебинар о том, как совмещать работу и материнство. Многие подписчики отнеслись к этой идее скептически: "Слишком мало вы, Регина, в роли мамы, чтобы писать на эту тему!", "Тему материнства в вебинарах еще рановато освещать на данный момент", "Меньше месяца не прошло, а уже вебинар. Полгодика посовмещайте и не свихнитесь, тогда можете научить. А так секретов нет: няни, родственники..."