Никакого декрета: родившая Тодоренко ошарашила заявлением

Счастливые родители как ни в чем не бывало выкладывают в соцсетях обычный контент о работе и творчестве, и в итоге Тодоренко столкнулась с самой настоящей травлей. Пользователи стали в ультимативной форме требовать от Регины рассказать о новорожденном, порой опускаясь до оскорблений, пишет Eg.ru.

Разумеется, Топалов не смог промолчать и опубликовал гневный пост у себя в Instagram, встав на защиту любимой. Он попросил оставить его супругу и ребенка в покое, дать им насладиться тихим семейным счастьем. «Не травите мою жену. Она вам ничего не должна», — написал артист и подчеркнул, что общественность узнает подробности об их отпрыске тогда и только тогда, когда они с Региной этого захотят.

Сейчас певица активно трудится над новым сезоном развлекательного шоу "Пятница с Региной". Фотографию рабочего процесса она разместила на своей странице в Instagram. "Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для шоу "Пятница с Региной", – рассказала подписчикам ведущая. Многие пользователи похвалили трудолюбие молодой женщины, передают Дни.ру со ссылкой на "Экспресс-газету".