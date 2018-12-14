Что приготовила пятница-проказница: гороскоп на 14 декабря

Овен

Некоторое снижение жизненного потенциала скажется скорее на настроении, чем на самочувствии. Вы не столь оптимистичны и энергичны, как обычно, зато склонны предаваться печали, грустным раздумьям, во всем видеть мрачную сторону. Близкие люди наверняка постараются развеселить вас, поднять настроение; будьте благодарны за это, даже если их попытки не увенчаются успехом. Благоприятным будет день с финансовой точки зрения. Имеющиеся деньги тратятся с умом, полученные подарки радуют и оказываются полезными, помощь приходит своевременно. Забота о родственниках не будет напрасной: вам удастся уберечь их от неприятностей, помочь в решении проблем.

Телец

Этот день достаточно щедр на благоприятные тенденции, и единственная сфера, где они проявятся очень незначительно – семейные отношения. Действительно, поладить с родственниками будет непросто, поскольку многие ваши поступки вызовут у них негодование, а вполне безобидные высказывания окажутся понятыми неправильно. В такой ситуации будет ошибкой доказывать свою правоту, настаивать на выяснении отношений; позвольте событиям развиваться своим чередом, перемен к лучшему долго ждать не придется. Можно успеть многое и прекрасно провести время в компании друзей и любимого человека. Вы легко вовлекаете старых и новых знакомых в свои затеи, ваши идеи приходятся им по вкусу. Можно строить долгосрочные планы, касающиеся поездок и крупных покупок.

Близнецы

День напряженный и довольно неприятный, события его вряд ли придутся вам по вкусу, да и происходящие перемены не порадуют. Не стоит идти к цели напролом; ищите изящные способы решения своих проблем, силовые методы не всегда будут приносить ожидаемые плоды. Резкие высказывания и высокие требования могут серьезно испортить отношения с друзьями и любимым человеком. Сегодня вы более обычного нуждаетесь во внимании, и потребность эта остается неудовлетворенной, что и является причиной душевного дискомфорта. Отвлечься от проблем, как надуманных, так и реальных, непросто; постарайтесь найти себе занятия не только приятные, но и полезные – созидательный труд доставит большую радость.

Рак

Прекрасный день для реализации старых планов и составления новых. Даже в сложных ситуациях вы не теряете головы, а уж с мелкими проблемами справляетесь столь легко и изящно, что окружающим остается только позавидовать. Можно рассчитывать на удачное решение финансовых и имущественных вопросов, получение информации, которая будет очень полезной. День подходит для учебы и научных исследований. Отношения с окружающими комфортны и стабильны. Влюбленные могут пожаловаться на недостаток романтики, но буря страстей – это совсем не то, что им сейчас нужно. Можно помириться с родственниками после ссоры, спокойно обсудить вопросы, которые ранее вызывали острые разногласия.

Лев