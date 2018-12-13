А ей идет! Виктория Лопырева впервые опубликовала фото с округлившимся животом

Еще осенью этого года поклонники Виктории Лопыревой начали подозревать, что она беременна. Знаменитость все чаще выбирала наряды свободного кроя и рассказывала подписчикам, что в последнее время стала излишне эмоциональной.

12 декабря 35-летняя модель призналась, что действительно ждет ребенка. Теперь Лопырева опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с округлившимся животом. «Ого! Какая радость! Поздравляю!», «Виктория умница! И красавица!», «Это замечательный кадр с чудесными новостями. Вы будете хорошей мамой», — писали под снимком поклонники модели. Пока Виктория решила не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. Она лишь уточнила, что ее любимый мужчина не является публичным человеком.