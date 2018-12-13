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А ей идет! Виктория Лопырева впервые опубликовала фото с округлившимся животом

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3191043 09/11/2017 Top model and TV hostess Victoria Lopyreva at the 2017 New Wave International Contest of Young Pop Singers in Sochi. Nina Zotina/Sputnik

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

12 декабря Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что ждет ребенка. 35-летняя модель выложила в Instagram снимок, на котором видны ее изменившиеся в связи с беременностью формы.

Еще осенью этого года поклонники Виктории Лопыревой начали подозревать, что она беременна. Знаменитость все чаще выбирала наряды свободного кроя и рассказывала подписчикам, что в последнее время стала излишне эмоциональной.

12 декабря 35-летняя модель призналась, что действительно ждет ребенка. Теперь Лопырева опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с округлившимся животом. «Ого! Какая радость! Поздравляю!», «Виктория умница! И красавица!», «Это замечательный кадр с чудесными новостями. Вы будете хорошей мамой», — писали под снимком поклонники модели. Пока Виктория решила не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. Она лишь уточнила, что ее любимый мужчина не является публичным человеком. 

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