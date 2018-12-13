Чт, 13.12.2018
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Трудно поверить! Виктория Боня рассказала, как давно у нее не было интимной жизни

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Виктория Боня.

ФОТО: Asatur Yesayants / Sputnik/РИА Новости

39-летней Виктории Боне то и дело приписывают романы с влиятельными бизнесменами. Однако недавно звезда призналась, что у нее уже четыре месяца не было секса, пишет Woman.

Насыщенной личной жизни Виктории Бони завидуют многие. В числе ее поклонников были такие импозантные миллионеры, как Алекс Смерфит и Пьер Андюран. Однако сейчас на любовном фронте звезды не все так гладко. Как недавно призналась Виктория, у нее уже несколько месяцев не было интимной жизни. 

На днях Боня пригласила к себе в гости популярного инстаграм-блогера Денчика. В своем микроблоге молодой человек опубликовал видео, на котором была запечатлена часть их откровенного разговора. Так, например, знаменитости обсудили слова Насти Ивлеевой о «правильном размере» мужского детородного органа и поговорили об упражнениях Кегеля, которые укрепляют мышцы таза. 

В разговоре Денчик также упомянул, что у Виктории три месяца не было секса. К слову, откуда блогер знает подробности интимной жизни Виктории неизвестно. В ответ Боня его поправила и уточнила, что мужчины у нее не было уже четыре месяца. 

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