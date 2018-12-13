Трудно поверить! Виктория Боня рассказала, как давно у нее не было интимной жизни

Насыщенной личной жизни Виктории Бони завидуют многие. В числе ее поклонников были такие импозантные миллионеры, как Алекс Смерфит и Пьер Андюран. Однако сейчас на любовном фронте звезды не все так гладко. Как недавно призналась Виктория, у нее уже несколько месяцев не было интимной жизни.

На днях Боня пригласила к себе в гости популярного инстаграм-блогера Денчика. В своем микроблоге молодой человек опубликовал видео, на котором была запечатлена часть их откровенного разговора. Так, например, знаменитости обсудили слова Насти Ивлеевой о «правильном размере» мужского детородного органа и поговорили об упражнениях Кегеля, которые укрепляют мышцы таза.