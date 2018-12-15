ТОП-10: недорогие и интересные подарки на Новый год, которые можно купить в Эстонии

Дорог не подарок, а внимание – это известно всем. Тем не менее, мало кому будет приятно получить в подарок очередную ненужную безделушку или символ приходящего года… Что же делать, если финансы поют романсы да и времени бегать по торговым центрам нет? Портал Limon.ee всё предусмотрел и приготовил для вас ТОП-10 необычных подарков, которые несильно ударят по бюджету.

1. ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

В преддверии Нового года на каждого из нас наваливается много важных дел, среди которых, вне сомнения, лидирующую позицию занимает поиск подарков для родных.

Но если во вкусах близких мы более или менее разбираемся, то что делать, если новогоднюю ночь вы планируете провести в большой компании, в которой, в том числе, есть и малознакомые люди? Идти с пустыми руками – не вариант. Покупать подарки наобум – тоже.

ФОТО: Graham Oliver / PantherMedia / Graham Oliver

Идеальным решением, если в вашей компании все являются совершеннолетними, станет покупка экспресс-лотереи для каждого присутствующего. Да-да, мы имеем в виду те самые билеты с игровым полем и напылением, которое нужно стирать монеткой. Если три числа будут одинаковыми, значит вы выиграли соответствующую сумму.

Напомним, что покупка лотерейных билетов в Эстонии осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего личность. Выигрыш в случае победы тоже сможет получить только то лицо, которое билет приобретало. А вот на экспресс-лотерею это правило не распространяется. Вас, конечно, попросят показать документ при покупке, чтобы удостовериться, что вам есть 18 лет, однако свой выигрыш сможет забрать любой совершеннолетний.

2. ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА

Ни для кого не секрет, что нарядить новогоднюю елку – дело затратное. Покупка всех украшений может обойтись в сотни евро, поэтому многие жители Эстонии предпочитают покупать по несколько необычных игрушек в год, а некоторые дожидаются январских скидок и покупают украшения уже после праздников, чтобы избежать трат в конце года.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Елочная игрушка может стать отличным презентом. Такой подарок не лишен символичности и будет служить долгие годы. Обрадует елочная игрушка представителя любого поколения, особенно если вы подберете ее, исходя из вкусов того, для кого ее покупаете. Как знать, возможно, подарок в виде елочной игрушки станет приятной традицией!

К слову, прибегнуть к нашему совету можно и в том случае, если вам предстоит отмечать праздник в большой компании. Интересные украшения можно приобрести в среднем за 6-10 евро. Проявите немного фантазии, упакуйте подарок в красивую бумагу, а на внутренней стороне упаковки напишите свои пожелания и поздравления.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Кстати, игрушку можно сделать и своими руками. В интернете вы сможете найти огромное количество статей и видео, в которых мастера делятся советами и показывают все этапы изготовления украшения. Портал Limon.ee также прогулялся по интернет-магазинам и наткнулся на набор новогодних шаров с наполнителем и буквами, из которых можно собрать целое слово или же просто приобрести шары с первыми буквами имени и фамилии человека, которому вы готовите подарок.

3. АКСЕССУАРЫ И ГАРНИТУРА ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Смартфон в жизни современного человека играет огромную роль. С его помощью мы связываемся с близкими, общаемся в социальных сетях, узнаем маршрут или последние новости, делаем снимки. И если сам гаджет может обойтись в приличную сумму, то сравнительно недорогие аксессуары для него найти нетрудно.

ФОТО: Pantermedia

В качестве недорогого подарка на Новый год отлично подойдет чехол. Главное — вспомнить, у кого из знакомых какой смартфон, и не ошибиться с моделью. Любителям селфи может пригодиться дополнительная лампа, которая крепится к корпусу телефона, особенно если в смартфоне нет фронтальной вспышки. Для видеозвонков из плохо освещенных мест такая штука тоже отлично подойдет.

Если человек, которому вы выбираете подарок, увлекается активными видами спорта, спортивный браслет для телефона тоже станет удачным подарком, а тому, кто много времени проводит за рулем, можно подарить гарнитуру, с помощью которой водитель может отвечать на звонки, не отвлекаясь от дороги.

ФОТО: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

На самом деле существует огромное количество различных аксессуаров для смартфона. Тут и очки виртуальной реальности, которые в эстонских интернет-магазинах можно приобрести за 5-15 евро, и беспроводные наушники, и штативы. Прогуляйтесь по торговым центрам или загляните в интернет-магазины, там обязательной найдется что-то подходящее!

4. НАБОР СЛАДОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Безделушек у современных малышей огромное множество: полчаса помусолит в руках вашу куклу или машинку и бросит в шкаф, где она будет лежать до тех пор, пока у матери не кончится терпение... Почему бы не подарить то, что в детских руках мгновенно превращается в фантики?

ФОТО: Kirill Ryzhov / PantherMedia / Kirill Ryzhov

Главное — подача и внимание! Не ищите легких путей в виде уже готовых наборов от производителей сладостей, которых на полках магазинов великое множество. Соберите набор сами: приобретите праздничную коробку и потратьте 10-20 минут в продуктовом магазине. Набор также можно дополнить пряным печеньем «Пипаркоок», которое вы испекли сами. Нелишним будет украсить печенье именем ребенка. Такой подарок обойдется вам в 7-10 евро, но сколько радости он принесет!

5. ПОДАРОК ДЛЯ ХОЗЯИНА ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА

Домашние животные являются полноправными членами семьи, но подарок для ушастого друга скорее обрадует его хозяина, чем самого любимца. Если у человека, которому вы готовите подарок, есть кошка или собака, можно подыскать недорогой костюм или другой аксессуар.

ФОТО: Sandra Simunovic/PIXSELL / PA Images

Если вы выбираете подарок владельцу собаки, которую выгуливают зимой, возможно, ваш подарок пригодится не только для веселого фото. Вязаные шапки также нужны длинноухим собакам: кокер-спаниелям, ши-тцу, таксам, бассет-хаундам и другим породам. Кроме того, при помощи головного убора можно предотвратить отит, к которому из-за анатомической особенности строения ушей склонны эти породы.

Подарить можно не только одежду, но и игрушки, которых никогда не бывает слишком много. Хотя мы все же советуем вам каким-то хитрым образом узнать у владельца питомца, какие аксессуары могут пригодиться.

6. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

Такой подарок трудно назвать оригинальным, но если вы подойдете к вопросу с со всей душой, это обязательно оценят!

ФОТО: Pantermedia

В торговых центрах Эстонии, а также в интернет-магазинах продается огромное количество действительно красивых чайных кружек или кофейных чашек с блюдцами, которые станут отличной основой для подарка, который можно дополнить. Загляните в чайную лавку, там вы сможете приобрести чай или кофе на развес, которые упаковывают в красивые бумажные пакеты или даже в стеклянные баночки. Там же вы сможете найти сахарные кристаллы, а в продуктовом магазине или кондитерской лавке купить печенье или конфеты ручной работы. Подарок обойдется вам минимум в 10 евро.

7. ХОЗЯЮШКАМ

При выборе такого подарка следует проявить осторожность. Если вы абсолютно уверены, что человек, которому вы планируете подарить кухонную утварь, не обидится на такой подарок, смело отправляйтесь в магазины!

Cooking Christmas cookies with cookie cutters ФОТО: Ekaterina Fedotova / PantherMedia / Ekaterina Fedotova

Даже если вы не суеверны, следует воздержаться от дарения колюще-режущих предметов. Согласно народному поверью, острые изделия несут на себе крайне много отрицательной энергии, а это может принести неудачу всем жителям дома.

Отличным подарком станут силиконовые формы для запекания или формочки для печенья. Подарок не обязательно должен быть дорогим, чтобы принести удовольствие и одаряемому, и дарителю. Зачастую такие предметы стоят недорого, но до их покупки не доходят руки или просто нет лишних средств.

8. РАСТЕНИЕ БЕЗ КОРНЕЙ

Этот цветок по достоинству оценили и любители, и профессионалы, ведь количество его разновидностей превышает 500, причем каждая из них по-своему уникальна за счет различной структуры листьев, поэтому любящим красивые и неординарные вещи людям несложно будет выбрать сорт по душе.

ФОТО: Stefano Carocci / PantherMedia / Stefano Carocci

Тилландсии также называют атмосферными цветами – у них практически полностью отсутствует корневая система, а в природе они растут преимущественно в верхних ярусах кроны деревьев. Но «прилепить» его можно куда угодно – от кристалла до пробки от шампанского.

9. ЕЖЕДНЕВНИК НА 2019 ГОД

Любые жизненные перемены и любые великие дела начинаются с тщательного планирования: имея план, проще рассчитать свои силы и принять стратегически важное решение. То же самое касается вашей профессиональной и личной жизни — чтобы оставаться гибким, успевать хорошо выполнять свою работу и вовремя отдыхать, необходимо научиться составлять план.

ФОТО: Cienpies Design / PantherMedia / Cienpies Design

Подарите близкому ежедневник на 2019 год, а на последней странице напишите свои пожелания! Продаются они в любом торговом центре и даже в супермаркетах, а обойдутся в 3-10 евро.

10. НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА

Домашний глинтвейн можно варить самыми разными способами, а большую роль играет выбор вина и специй. Традиционно используют сочетания корицы, имбиря (о полезности которого слагают легенды), мускатного ореха, лимона, апельсина и многих других специй и пряностей. Пряности с интенсивным вкусом – бадьян, кардамон, гвоздика – могут перебить аромат вина и фруктов.

ФОТО: Natalya Danko / PantherMedia / Natalya Danko

Подарив набора для изготовления глинтвейна, вы дарите и приятное времяпровождение. Возможно, получивший подарок захочет разделить эти приятные хлопоты с вами! Для полноценного подарка вам понадобится бутылка полусладкого красного вина, специи и несколько апельсинов. Обойдется такой набор в 10-20 евро.