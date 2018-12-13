Чт, 13.12.2018
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  • Ужас: в новом торговом центре T1 в Таллинне обвалилась стеклянная стена (ФОТО)

Ужас: в новом торговом центре T1 в Таллинне обвалилась стеклянная стена (ФОТО)

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Торговый центр T1 в Таллинне

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Торгово-развлекательный центр нового поколения T1 Mall of Tallinn еще не успел открыть все свои магазины и заявленные заведения, а уже разваливается на глазах. 

Внимательная читательница портала Limon.ee прислала в редакцию снимок того, что она успела увидеть. По словам женщины, стеклянных плит не стало несколько дней назад. «Явно они упали, не будут же в торговом центре менять новые плиты на новые?» - сказала читательница.

Мы обратились в торговый центр за комментарием. Завхоз торгового центр T1 Янар Йытс сказал порталу Limon.ee, что впервые об этом слышит. 

ФОТО: Фото читательницы

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