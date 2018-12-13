Как привлечь удачу в Новый 2019 год каждому знаку Зодиака

Вашему вниманию простые способы, как привлечь удачу с помощью своего знака зодиака в Новом 2019 году, пишет Сегодня.

Овен

Чтобы ваш год был удачным, Новый год вы должны встретить по-новому: в новом месте, с новыми людьми или в новой одежде. Удача точно придет в вашу жизнь, если вы загадаете желание, будучи в новогоднюю ночь в каком-то необычном месте. А еще вы обязательно должны повеселиться в этот Новый год.

Телец

Чтобы год был удачным, в Новый 2019 год вам должны подарить деньги, талисман удачи и хорошие пожелания. Именно от других людей вы будете получать дары весь год. Чтобы они были щедрыми, попросите своих друзей и близких порадовать вас в новогоднюю ночь. Тогда удача будет с вами весь год.

Близнецы

Чтобы ваш год был удачным, в Новый год 2019 вам стоит быть рядом с любимым человеком или близким другом. Удача в 2019 году придет к вам через партнера по браку, дружбе или работе. Вы будете наиболее удачливыми в работе в паре. Поэтому встречайте Новый год с кем-то особенным.

Рак

Ваша удача ждет, что вы освободите для неё место. Поэтому Новый 2019 год вам стоит сделать ревизию всех своих мыслей и жизни в целом, навести в ней порядок. Обязательно освободитесь от груза прошлого, наведите во всем порядки, начните планировать свою жизнь.

Лев

Удача ждет вас в творчестве, самовыражении, любви. Чтобы год был удачным, в Новый год обязательно творите: украшайте дом или елку на свой мотив, занимайтесь любимым делом, играйте с детьми. Обязательно встретьте Новый год 2019 в шикарном наряде, и удача вам гарантирована.

Дева

Ваша удача ближе, чем вы можете себе представить. Она — дома, в семье и уюте. Встречайте Новый год 2019 в семейном кругу и приятной атмосфере, и удача будет с вами весь год. В 2019 году всё самое лучшее придет к вам от семьи.

Весы

Чтобы 2019 год был для вас удачным, вам следует встретить Новый год в компании интересных людей. Интеллектуальные игры и интересные беседы в Новый год помогут вам привлечь в свою жизнь удачу. Вы будете наиболее успешны среди людей. Также в Новый год к вам может прийти важная информация.

Скорпион

Скорпионов ожидает денежная удача в 2019 году. Чтобы привлечь к себе удачу, в Новый год обязательно накройте богатый стол и преподнесите всем близким и друзьям щедрые подарки. Загадайте желания не только на материальный достаток, но и на обогащение своей души.

Стрелец

Стрельцы могут привлечь удачу в свою жизнь, если в Новый год 2019 поставят перед собой конкретную цель и разработают подробный план по её реализации. В Новый год вам нужно определиться с направлением на целый год. 2019 год будет самым удачным для вас, поэтому стоит ловить свой шанс.

Козерог

Козерогам для удачи в 2019 году в Новый год нужно написать список из 10 нематериальных вещей, которые делают их счастливыми. Также вам стоит написать список из 10 причин, почему ваш труд полезен и ценен миру. Вам предстоит перейти на новый духовный уровень в 2019 году.

Водолей

Водолеям для привлечения удачи нужно встретить Новый год 2019 в компании единомышленников. Также вы можете записывать новые идеи прямо в новогоднюю ночь. В 2019 году вы сможете реализовать какой-то проект, который поможет вам выразить свою индивидуальность.

Рыбы