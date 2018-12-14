Пт, 14.12.2018
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Невероятный разрез: эффектный выход 49-летней Джей Ло поразил фанатов

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ФОТО: Vida Press

Латиноамериканская звезда была замечена на одной из вечеринок.

Дженнифер Лопес, надевшая вчера на презентацию нового фильма со своим участием "Начни сначала" невероятное розовое платье со шлейфом, была позже замечена, идущей на вечеринку, в совершенно другом образе.

ФОТО: Vida Press

49-летнюю латиноамериканскую звезду подловили фотографы, когда она входила в отель в длинном белом платье с глубоким декольте и очень высоким разрезом. Поверх него Джей Ло набросила бело-серый короткий полушубок, дополнив образ серебристыми лодочками от Christian Louboutin.

Примечательно, что свою возлюбленную снова сопровождал Алекс Родригес.

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