Невероятный разрез: эффектный выход 49-летней Джей Ло поразил фанатов

Дженнифер Лопес, надевшая вчера на презентацию нового фильма со своим участием "Начни сначала" невероятное розовое платье со шлейфом, была позже замечена, идущей на вечеринку, в совершенно другом образе.

ФОТО: Vida Press

49-летнюю латиноамериканскую звезду подловили фотографы, когда она входила в отель в длинном белом платье с глубоким декольте и очень высоким разрезом. Поверх него Джей Ло набросила бело-серый короткий полушубок, дополнив образ серебристыми лодочками от Christian Louboutin.