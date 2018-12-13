Чт, 13.12.2018
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  • Галерея: самые ослепительные блондинки всех времен

Галерея: самые ослепительные блондинки всех времен

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Самые красивые женщины мира разных эпох по версии instyle.ru.

В середине 50-х фраза «джентльмены предпочитают блондинок» имела магическое значение — на волне феноменального успеха Мэрилин Монро цвет волос меняли миллионы женщин. В истории мирового шоу-бизнеса именно блондинки чаще всего становились секс-символами и попадали в списки самых красивых женщин мира. Психологи считают, что светлые волосы подсознательно ассоциируются с женственностью, а колористы настаивают, что блонд автоматически делает женщину ярче и заметнее. Перед вами — галерея звездных блондинок, которые считались красивейшими женщинами своего времени.

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