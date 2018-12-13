Четверг станет еще лучше, если начать его с гороскопа! Узнай, что для тебя уготовили звезды

Во второй половине дня духовные ценности станут для вас значительно важнее. Именно поэтому это время удачно для посещения храма, медитаций, застолий, в которых будут участвовать только приятные вам люди, которые искренно к вам относятся. Душевные беседы, размеренный отдых в этот период пройдут непринужденно и весело, пишет Дворец.

Овен

Не стоит с самого утра брать высокий темп. Проснувшись, подготовьтесь к важному разговору, принятию серьезного решения, или к беседе с начальством. Внутреннее напряжение, вызванное ответственностью, в дневные часы может осложнить ваши отношения с родными. Если ваши слова шокируют членов семьи, дайте им время привыкнуть к сказанному, а себе - время расслабиться, остыть. Несмотря на бесповоротно изменившиеся цели, не отказывайте во внимании близким людям. Собственный угол, семья и тепло домашнего очага сегодня очень нужны вам, и вам придется считаться с этой привязанностью.

Телец

Вас ожидает новое важное знакомство или освоение непривычного маршрута. Ваши привычки в области общения могут подвергнуться серьезной критике. Прежде чем переживать и бросаться на защиту удобных вам методов, подумайте, не пора ли и вправду взять курс на более практичную, целенаправленную работу с информацией, на более четкое, деловитое и беспристрастное взаимодействие с окружающими. Вас может подстерегать конфликт с родственником, попутчиком, соседом, корреспондентом, партнером. Даже если вас задели за живое, тщательно выбирайте слова, не переносите свои эмоции на другого человека.

Близнецы

Сегодня возможен спор на финансовой почве. Вас могут настоятельно попросить выплатить долг или признать свою зависимость от более сильного партнера, принудить исполнить обязательства, взятые перед официальной организацией (государственной или частной), или перед семьей. Возможно, вам предстоит самостоятельно решиться на непростые отношения, влезть в долги. Прежняя системы оплаты вашего труда теперь уже вряд ли будет устраивать вас. Будьте внимательнее, старайтесь соблюдать правила и уважать интересы другой стороны. От этого будет зависеть очень многое, возможно - ваше выживание.

Рак

Утром позвольте себе расслабиться, пофантазировать, уединиться. Уже к полудню другие люди напомнят вам о себе, причем весьма настоятельным тоном. Вам не удастся сделать вид, что вы не услышали их, и диалог будет неизбежен. Возможны изменения в супружеской жизни. Ваша вторая половина способна выставить вам твердые и неотвратимые условия. В переговорах смело защищайте свои интересы. На их учет и соблюдение вы имеете полное и естественное право. Если же вы дадите слабину, другая сторона не преминет воспользоваться правом сильного, и вы окажетесь одновременно под опекой и контролем.

Лев