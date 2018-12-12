Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило телезрителей

Сергей Костарной рассказал ведущему Дмитрию Шепелеву, что много лет назад болгарская провидица предсказывала судьбу Незалежной. "Ванга никогда не говорила конкретных дат. Но в тот день она сказала: "Пройдет 25-30 лет, где-то к 20-му году только установится более или менее какой-то порядок в отношениях России и Украины. До этого будет плохо. Там президент придет, он зальет все кровью, люди будут криком кричать", – поведал кум прорицательницы.

По словам мужчины, знаменитая ясновидящая знала, кто будет управлять Украиной. Ванга передала Костарному сообщение, смысл которого он понял только сейчас.

"Представьте себе 95-й год. Она не называла конкретных фамилий, но в ее речи тогда мелькали слова, как тогда казалось, клички. Она сказала: "Будет Клич, будет Порох, будет Кролик, будет Тьма", – цитировал знаменитость Сергей.

Изумленный Шепелев попробовал расшифровать странное предсказание провидицы. "Вы употребили слово "порох", тем самым отсылаете нас к фамилии Порошенко, вы назвали слово "клич", имея в виду Кличко", – рассуждал ведущий. "Кролик" – это Яценюк и "тьма" – это Тимошенко", – продолжил Костарной.

В студии появился Тодор Тодоров, который несколько лет был переводчиком ясновидящей. "Ванга говорила, что Россию будут терзать как волки, рвать ее кусками, и будет проблема с "мостом дружбы". Я тогда не придал этому значения. Но когда пошли конфликты, до меня дошло", – сообщил он присутствующим. "Она имела в виду Керченский мост?" – предположил шокированный Шепелев. Тодоров ответил утвердительно.