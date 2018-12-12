Поклонники раскритиковали 49-летнюю Эвелину Бледанс за слишком смелое бикини

В начале этой осени стало известно, что Эвелина Бледанс мечтает родить еще одного ребенка. Телеведущая очень хотела дочку, поэтому решилась на процедуру ЭКО. Позже Эвелина подтвердила, что ждет ребенка, пишет Eg.ru.
Поклонники были рады за телеведущую, которая готовилась стать матерью, но несколько недель назад пользователи Сети стали подозревать, что Эвелина потеряла ребенка. Вскоре Бледанс призналась, что потеряла ребенка на довольно раннем сроке. Ей было больно говорить о случившемся, поэтому она предпочла не давать каких-либо комментариев по поводу неудачной беременности.
Некоторое время назад Бледанс вместе с сыном Семеном улетела отдыхать на Бали, чтобы оправиться от потери и провести время в жарком климате. Почти ежедневно телеведущая радует поклонников новыми фотографиями и не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике.
Впрочем, некоторые наряды Бледанс вызывают вопросы у ее подписчиков. Поклонники считают, что Эвелина выбирает слишком откровенные бикини для своего возраста. «Не по возрасту! У вас ребенок, нужно быть скромнее!» - написал один из комментаторов. Некоторые пользователи вовсе посчитали, что Эвелина активно пользуется фотошопом, чтобы улучшить свои фото, но Бледанс отмечает, что не видит смысла ретушировать свои фотографии.