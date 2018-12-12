Поклонники раскритиковали 49-летнюю Эвелину Бледанс за слишком смелое бикини

Поклонники были рады за телеведущую, которая готовилась стать матерью, но несколько недель назад пользователи Сети стали подозревать, что Эвелина потеряла ребенка. Вскоре Бледанс призналась, что потеряла ребенка на довольно раннем сроке. Ей было больно говорить о случившемся, поэтому она предпочла не давать каких-либо комментариев по поводу неудачной беременности.

Некоторое время назад Бледанс вместе с сыном Семеном улетела отдыхать на Бали, чтобы оправиться от потери и провести время в жарком климате. Почти ежедневно телеведущая радует поклонников новыми фотографиями и не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике.