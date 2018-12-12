Зимой снега не выпросишь: рейтинг самых жадных знаков Зодиака

12. Стрелец

Самым щедрым знаком зодиака считается Стрелец. Широта его души бесконечна, он с радостью снимет с себя последнюю рубашку и отдаст ее вам. Взамен Стрелец получит благодарность и уважение в глазах окружающих. И это всё, что ему нужно.

11. Лев

Еще один знак, который получает невероятное удовлетворение, когда покупает подарки и тратит деньги на своих близких. К сожалению, часто этим качеством Льва пользуются нехорошие люди. Поэтому этому знаку нужно быть поосторожнее со своим желанием дарить.

10. Водолей

Рожденные под знаком Водолея могут показаться окружающим скрягами. Но на самом деле они невероятно щедры, просто это распространяется на самых близких.

9. Телец

Тельцы любят шопинг, но подходят к выбору товаров с умом. Они легко расстаются с деньгами. Но вот их щедрость также избирательна. Кому-то они готовы бросить под ноги целый мир, других же в упор не замечают.

8. Овен

Если Овен решил потратить на вас все деньги, возможно, он ждёт что-то от вас взамен. Этот знак любит дарить подарки только тогда, когда получает такие же или еще круче. Если Овен считает, что подарок уместный и выгодный ему, тогда он его обязательно сделает.

7. Козерог

Козероги щедры тогда, когда у них есть деньги. А накопить им их бывает крайне трудно. Когда у них появится определенная сумма и будет повод, ждите подарок.

6. Весы

Весы у астрологов находятся на экваторе рейтинга самых жадных знаков зодиака. Их нельзя назвать скупыми или щедрыми. Они избегают лишних трат, а все их подарки до мелочей продуманы. Не удивительно, если у них есть блокнотик, куда они записывают, кто им сколько подарил, чтобы подарить им столько же.

5. Рыбы

Если Рыбы экономят, то только на себе. Для окружающих они не жалеют денег на подарки. Если у этого знака хорошее настроение - они подарят вам мир, если плохое - то не дадут даже и копейки.

4. Раки

Рак - практичный знак зодиака, поэтому на всякие милости тратиться не будет. На праздники вы можете получить сковороду в подарок вместо шарфа, о котором так мечтали.

3. Скорпионы

Скорпионы зачастую скупы, и у них очень трудно выпросить что-то. Если вам нужен от них подарок, тогда вооружитесь лестью. Это часто срабатывает. Только не переборщите!

2. Близнецы

Возможно, Близнецы скупы на подарки. Но у них есть множество других положительных качеств, которые делают их хорошими друзьями! Ведь не в подарках счастье, правда же?

1. Дева