«Я папа с 14 лет»: Дима Билан рассказал об отцовстве

Дима Билан дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал об отцовстве, более того – признался, что является дедом.
На протяжении нескольких сезонов Дима Билан был наставником в телепроекте «Голос». Сейчас он не жалеет, что больше не принимает участия в шоу. Певец признался, что очень вымотался эмоционально. Тем не менее, по словам артиста, он «на каждом углу» слышит, что открылся для зрителей с новой стороны, пишут DNI.
«На меня стали по-другому смотреть – как на умудренного жизнью человека. А я в принципе всегда был дедом. Не в смысле дедовщины, а дедушкой с самого рождения – меня все время тянуло на размышления, поиски смыслов. А здесь мне дали эфирное время, и я раскрепостился, начал изъяснять себя. Мне кажется, мы недурно там наговорили все», – заключил Билан.
Отметим, что называющий себя дедом Дима в свои 36 лет пока еще даже отцом не стал. Хотя певец и убежден, что давно является папой. «Я папой являюсь с 14 лет (для младшей сестры. – Прим. ред.). Если бы я не знал, как это, я бы, может быть, уже был бы папой. Ну правда. А поскольку я знаю, что это непросто ха-ха, то извините. Это взвешенное должно быть решение. Нет, не хочется пока», – цитирует Билана Teleprogramma.pro.