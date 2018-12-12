«Я папа с 14 лет»: Дима Билан рассказал об отцовстве

На протяжении нескольких сезонов Дима Билан был наставником в телепроекте «Голос». Сейчас он не жалеет, что больше не принимает участия в шоу. Певец признался, что очень вымотался эмоционально. Тем не менее, по словам артиста, он «на каждом углу» слышит, что открылся для зрителей с новой стороны, пишут DNI.

«На меня стали по-другому смотреть – как на умудренного жизнью человека. А я в принципе всегда был дедом. Не в смысле дедовщины, а дедушкой с самого рождения – меня все время тянуло на размышления, поиски смыслов. А здесь мне дали эфирное время, и я раскрепостился, начал изъяснять себя. Мне кажется, мы недурно там наговорили все», – заключил Билан.