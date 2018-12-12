После скандального концерта в Таллинне: Элджей обменялся с невестой необычными обручальными кольцами

Внимательные пользователи "Инстаграма" обратили внимание, что на правой руке Элджея и левой руке Ивлеевой появились одинаковые татуировки в виде обручальных колец.

Разумеется, поклонники сразу же заподозрили, что знаменитости намекают на скорую свадьбу. Тем более что незадолго до этого Настя показала на своей странице романтичное фото с Элджеем.