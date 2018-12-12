Виктория Лопырева подтвердила слухи о своей беременности

Осенью фанаты 35-летней Виктории Лопыревой заподозрили, что она скоро впервые станет матерью. На подобные мысли пользователей Сети натолкнули свежие посты в Instagram звезды. Некоторое время она фотографировалось в основном в нарядах свободного кроя и старательно прикрывала область живота.

Кроме того, телеведущая не раз сетовала на то, что стала «слишком чувствительной». Пока поклонники вовсю поздравляли Викторию с беременностью, сама она не давала никаких комментариев по поводу своего предполагаемого интересного положения. Однако на днях Лопырева дала откровенное интервью изданию «Комсомольская правда», в котором подтвердила, что ждет первенца.

«Я вообще не совсем ''правильная'' беременная, потому что самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по четыре часа в сутки. Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше: вот закончится чемпионат, отдохну после трехлетнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь», — рассказала Виктория.

По словам звезды, афишировать беременность ей совсем не хотелось: «Это ведь такое сокровенное... Сейчас впервые говорю об этом. Почти у всех моих подружек уже есть дети, так что советуюсь с ними, расспрашиваю. Ем почти все то же, что и раньше. А вот спать стало сложнее: уже животик мешает. Спортом, как раньше, не занимаюсь, но много гуляю. Все говорят, что я стала намного спокойнее и мягче».

Пол малыша Виктория не сообщила, но призналась, что будет рада и мальчику, и девочке. Также в разговоре с журналистами звезда рассказала о своем возлюбленном.