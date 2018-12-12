«Сюрприз удался!»: Алла Пугачева предстала в прозрачной одежде

На своей официальной странице в социальной сети Instagram популярная певица Наташа Королева опубликовала короткое видео, на котором запечатлела сюрприз, устроенный друзьями для именинницы Иды Достман. На нем Алла Пугачева стоит, придерживая закрытыми портьеры, чтобы Ида не увидела людей, желающих ее поздравить. В свою очередь друзья притихли в ожидании сигнала от Пугачевой.