«Сюрприз удался!»: Алла Пугачева предстала в прозрачной одежде

Алла Пугачева, Наташа Королева, Владимир Винокур, Николай Басков и многие другие поздравили с днем рождения Иду Достман – светскую львицу, адвоката, супругу российского продюсера Александра Достмана.
Примадонну в этот вечер зассняли в черном коротком платье и прозрачном кардигане.
На своей официальной странице в социальной сети Instagram популярная певица Наташа Королева опубликовала короткое видео, на котором запечатлела сюрприз, устроенный друзьями для именинницы Иды Достман. На нем Алла Пугачева стоит, придерживая закрытыми портьеры, чтобы Ида не увидела людей, желающих ее поздравить. В свою очередь друзья притихли в ожидании сигнала от Пугачевой.
Когда артистка махнула рукой, а Ида в сопровождении близких вышла в зал, друзья начали петь. Не ожидавшая такого приветствия Достман рассмеялась и стала обниматься.