Ср, 12.12.2018
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  • Жуть! Фальшивые Меган Маркл и принц Гарри пугают прохожих в Берлине

Жуть! Фальшивые Меган Маркл и принц Гарри пугают прохожих в Берлине ФОТО

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Знаменитый Музей мадам Тюссо решил в преддверии Рождества порадовать новыми экспонатами и создал восковые маски герцога и герцогини Сассекских, которые примерили на себя актеры. При этом, как отмечает TMZ, парочка производит гнетущее впечатление.

На одной из ярмарок в Берлине появились актеры в восковых масках, скопированных с лиц Меган Маркл и принца Гарри.

Для большей натуральности «герцогиня» подчеркнула «свою беременность», а для праздничности – оба персонажа облачились в рождественские свитера.

Прямо скажем, не очень удались эти восковые фигуры – как-то не по себе становится, глядя на них.

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