Жуть! Фальшивые Меган Маркл и принц Гарри пугают прохожих в Берлине ФОТО
12 декабря 2018, 9:57
Знаменитый Музей мадам Тюссо решил в преддверии Рождества порадовать новыми экспонатами и создал восковые маски герцога и герцогини Сассекских, которые примерили на себя актеры. При этом, как отмечает TMZ, парочка производит гнетущее впечатление.
На одной из ярмарок в Берлине появились актеры в восковых масках, скопированных с лиц Меган Маркл и принца Гарри.
Для большей натуральности «герцогиня» подчеркнула «свою беременность», а для праздничности – оба персонажа облачились в рождественские свитера.
Прямо скажем, не очень удались эти восковые фигуры – как-то не по себе становится, глядя на них.