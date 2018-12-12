Жуть! Фальшивые Меган Маркл и принц Гарри пугают прохожих в Берлине

На одной из ярмарок в Берлине появились актеры в восковых масках, скопированных с лиц Меган Маркл и принца Гарри.

Для большей натуральности «герцогиня» подчеркнула «свою беременность», а для праздничности – оба персонажа облачились в рождественские свитера.