Нынешний день удивит вас! Гороскоп на 12 декабря

Телец

Постарайтесь не поддаваться своим чувствам. Они, конечно, раскрасят ваше существование, но могут существенно пошатнуть здоровье, пишет Segodnya.

Близнецы

Можете считать, что день прошел не зря, если вы сможете объяснить хоть одному коллеге то, над чем ему предстоит работать ближайшее время.

Рак

Действуйте так, как считаете нужным. Сегодня можете полагаться только на себя и ни под кого не подстраиваться. Так будет лучше для всех.

Лев

Не занимайтесь самокопанием. Это, бесспорно, достойное занятие, но сегодня оно вам ничего не даст. Вы не сможете разобраться в себе.

Дева

Вы в последнее время настолько избалованы излишним вниманием, что чувствуете себя необычным человеком. Прекращайте мечтать, начните действовать.

Весы

Усложнить любую ситуацию для вас проще простого. Только объясните, для чего это нужно. Все гениальное просто. Вспомните об этом.

Скорпион

Скорее всего, вас ожидает длительная поездка. Подготовьтесь к ней хотя бы морально. И продумайте все детали, дабы ничего не забыть.

Стрелец

Умерьте свою злость. Окружающие не виноваты, что у вас плохое настроение. Сейчас наговорите гадостей, а потом придется извиняться.

Козерог

Сегодня чего-то в вашей жизни будет много, даже слишком. Чего именно — неизвестно, но, будем надеяться, не неприятностей.

Водолей

Постарайтесь не пренебрегать правилами. Они хоть и мешают вам жить, но сегодня послужат вам отличной защитой и надежной опорой.

Рыбы