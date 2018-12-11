В Новый год количество измен вырастает

Для большинства из нас Новый год и Рождество - это светлые семейные праздники, которые связаны только с самым хорошим в жизни. Однако исследователи из Великобритании выяснили, что в Рождество и Новый год резко вырастает вероятность измен. Сам праздничный сезон упрощает осуществление походов налево, поскольку у коллег на работе, к примеру, появляется законный повод целовать друг друга в щеки или нежно обнимать, обмениваясь поздравлениями. Исследование показало, что 10% жителей Великобритании изменяли своим партнером именно в Рождество, при этом 21% из тех, кто состоит в устойчивых отношениях, ведут себя гораздо более фривольно в праздничный сезон, пишет Medikforum.ru.

Что еще более удивительно, 71% из участников опроса никогда не рассказывали своим партнерам о неправильном поведении в новогодние праздники. Менее удивительными выглядят другие цифры - на супружеские измены в Рождество и Новый год решаются 14% мужчин и только 8% женщин. При этом для 38% из них все начинается именно на новогодних корпоративных вечеринках. Поцелуй на этих вечеринках, подаренный коллеги или незнакомому человеку, оказался самой распространенной причиной, толкающей людей на супружеские измены. На втором месте по степени распространенности «жаркие» танцы на этих вечеринках, на третьем - обмен телефонами, на четвертом - покупка незнакомому человеку алкогольного напитка, а на пятом - проводы домой понравившегося коллеги.