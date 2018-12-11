Приметы-предостережения на Новый 2019 год: что оттолкнет удачу

Каждый человек надеется, что следующий год будет удачным и подарит новые шансы на успех. Но некоторые трудности и неудачи способны отдалить нас от цели. Чтобы этого не произошло, важно заблаговременно подготовиться к Новому году и правильно его встретить. Приметы-предостережения помогут узнать, каким вещам в новогоднюю ночь необходимо уделить повышенное внимание, чтобы не навлечь на себя неприятности, пишет Dailyhoro.ru.

Наряжать елку - одно из самых занимательных и веселых занятий перед Новым годом. Но игрушки могут разбиться, что, согласно приметам, повлечет за собой немало неприятностей в 2019 году.

Чтобы этого не произошло, необходимо быть предельно аккуратными и по возможности повесить хрупкие украшения в самое безопасное место.

Если все-таки игрушка разбилась, выбросите ее как можно скорее.

На праздничном столе в 2019 году должно быть много блюд. Даже если вы собираетесь встретить праздник вне дома, постарайтесь взять с собой в гости как можно больше еды. В противном случае на вас может сказаться примета, которая сулит бедность скупым людям.

В 2019 году мы провожаем Желтую Собаку и встречаем Земляную Свинью. Многие суеверия тесно связаны с символом года.

Накануне Нового года постарайтесь воздержаться от приема в пищу свинины, так как это может повлечь за собой плохие новости в ближайшее время.

Перед праздниками все ходят по магазинам. Постарайтесь быть аккуратнее: если в процессе вы увидите на прилавке свиное рыло, проблем в Новом году не избежать. Возможно, это будет связано с появлением новых врагов, болезней или денежных убытков.

В Новый год необходимо одеться нарядно.

Постарайтесь не испачкаться и не испортить свой наряд, иначе весь год будете испытывать трудности с деньгами. В год Земляной Свиньи неопрятность недопустима.

Не следует задерживаться на работе накануне праздника. Это сулит разногласия с близкими людьми и семейные конфликты в течение всего года.

В новогоднюю ночь постарайтесь удержаться от сплетен и обсуждения других людей, так как это может повлечь за собой неприятности в 2019 году.

Свинья любит яркость, креатив и праздничную атмосферу, поэтому не стоит отмечать праздник в повседневной одежде и неукрашенной квартире.