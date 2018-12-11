Павел Прилучный снова едет в Таллинн!

Это новая комедийная постановка по пьесе «Тётки» Александра Коровкина. В центре сюжета — две милые, забавные старушки и два их горячо любимых племянника. Один из них — легкомысленный, промотавшийся кинопродюсер, а второй вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Внезапное появление любимых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме...