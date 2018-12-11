Павел Прилучный снова едет в Таллинн!

Внимание, театралы! 12 марта Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Раиса Рязанова и Александр Мохов покажут в Таллинне спектакль-комедию «Авантюристы поневоле».
Это новая комедийная постановка по пьесе «Тётки» Александра Коровкина. В центре сюжета — две милые, забавные старушки и два их горячо любимых племянника. Один из них — легкомысленный, промотавшийся кинопродюсер, а второй вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Внезапное появление любимых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме...
Так закручивается история, в которой переплетется все — интрига, путаница, масса смешных ситуаций, юмор, череда недоразумений и неожиданная развязка. Одна комедийная ситуация сменяет другую, что заставляет зрителей смеяться на протяжении всего спектакля.