Дочь Гузеевой не хочет жить после измены парня

В последующие дни Ольга выставляла в Сеть не менее печальные кадры. Например, себя плачущую. Или сыпала цитатами, подобными этой: «Иногда думаю, что стало лучше, но становится только хуже», сообщает Eg.ru.

Можно было подумать, что юная леди не оправится от недавней кончины бабушки Альбины Андреевны (старенькая мама Ларисы Гузеевой умерла в октябре). Однако выяснилось, что тоску на Лелю нагоняет расставание с бойфрендом Сергеем Шереметьевым.

Роман между молодыми людьми начался в начале прошлого года, когда девушке едва исполнилось 17. Сергей уже был совершеннолетним. Но это не помешало парочке отправиться на отдых в болгарский городок Равда, где они, по признанию Шереметьева, «делали каждую ночь особенной». И мама Лара ничего против не имела.

Теледива приняла парня как родного, приглашала за кулисы своей передачи «Давай поженимся!» и на семейные ужины. А в январе этого года отпустила Лелю с Сережей на романтический уикенд в Берлин. Но их история любви закончилась около трех месяцев назад: парень нашел другую - блондинку из родного московского района Куркино.