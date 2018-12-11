Дочь Гузеевой не хочет жить после измены парня

Неделю назад 18-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова – Оля – выложила в своем микроблоге мрачное видео, на котором она сидит в полутьме и с грустным лицом курит под стихи на французском языке. Ролик девушка подписала так: «Жизнь - это дерьмовое шоу, и мое подходит к концу».
В последующие дни Ольга выставляла в Сеть не менее печальные кадры. Например, себя плачущую. Или сыпала цитатами, подобными этой: «Иногда думаю, что стало лучше, но становится только хуже», сообщает Eg.ru.
Можно было подумать, что юная леди не оправится от недавней кончины бабушки Альбины Андреевны (старенькая мама Ларисы Гузеевой умерла в октябре). Однако выяснилось, что тоску на Лелю нагоняет расставание с бойфрендом Сергеем Шереметьевым.
Роман между молодыми людьми начался в начале прошлого года, когда девушке едва исполнилось 17. Сергей уже был совершеннолетним. Но это не помешало парочке отправиться на отдых в болгарский городок Равда, где они, по признанию Шереметьева, «делали каждую ночь особенной». И мама Лара ничего против не имела.
Теледива приняла парня как родного, приглашала за кулисы своей передачи «Давай поженимся!» и на семейные ужины. А в январе этого года отпустила Лелю с Сережей на романтический уикенд в Берлин. Но их история любви закончилась около трех месяцев назад: парень нашел другую - блондинку из родного московского района Куркино.
Еще до этого общие знакомые предупреждали Лелю, что ее избранник - бабник, но девушка отмахивалась. Мальчик-мажор, сын богатого папы, с детства привык летать по всему миру, а в подростковом возрасте полюбил посещать клубы и так называемые вписки (ночные домашние тусовки у кого-то из друзей). Просаживал крупные суммы на футбольном тотализаторе, хвастался дорогой одеждой и крутыми иномарками. Немудрено, что на избалованного юношу гроздьями вешались девушки с надутыми губами и наращенными ресницами. Никто и подумать не мог, что Сережа однажды обратит внимание на дочку Гузеевой в пацанской рубашке и с пирсингом в носу. Оля между тем ради любимого преобразилась в женственную сексуальную девушку с перчинкой. Правда, сейчас от этого шарма не осталось и следа.