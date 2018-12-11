Ксения Собчак спела песню Пугачевой, и над ней посмеялись даже коллеги

Год назад у Ксении Собчак состоялся вокальный дебют: на «Фабрике звезд» она спела песню «Непопулярная». Но та композиция была написана специально под нее, потому вышло вполне неплохо. Думали, на том и закончилось, но вот на недавнем частном мероприятии Ксения решила снова запеть. На этот раз она выбрала легендарную песню «Не отрекаются любя» и, конечно, до Пугачевой ей далеко. Не исключено, что Собчак самоиронична касательно своих вокальных способностей. Но здесь над ней посмеялись не только случайные зрители, но даже коллеги.
Известный журналист Вадим Верник выложил в сеть видео выступления Ксении, которое подписал весьма саркастично: «Наконец-то стали известны и прозвучали правильные ноты этой знаменитой песни. Браво, Ксюша!»
Вскоре видео прокомментировал оперный певец Юсиф Эйвазов: «Вот петь ей точно не надо. Не узнал любимую песню». Когда Верник предложил певцу позаниматься с Ксюшей вокалом, тот ответил: «Вадик, с моей нервной системой, вряд ли. Да и ей оно точно не нужно», пишет Soulpost.ru.