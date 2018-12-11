Ксения Собчак спела песню Пугачевой, и над ней посмеялись даже коллеги

Год назад у Ксении Собчак состоялся вокальный дебют: на «Фабрике звезд» она спела песню «Непопулярная». Но та композиция была написана специально под нее, потому вышло вполне неплохо. Думали, на том и закончилось, но вот на недавнем частном мероприятии Ксения решила снова запеть. На этот раз она выбрала легендарную песню «Не отрекаются любя» и, конечно, до Пугачевой ей далеко. Не исключено, что Собчак самоиронична касательно своих вокальных способностей. Но здесь над ней посмеялись не только случайные зрители, но даже коллеги.